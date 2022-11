Iserlohnerin wird das Handy aus der Handtasche geklaut

In Iserlohn wurde einer Mutter das Handy aus der Handtasche geklaut.

Iserlohn. Einer Iserlohnerin wurde das Handy aus der Handtasche geklaut. Die war am mitgeführten Kinderwagen befestigt.

Eine 41-Jährige war am Mittwochnachmittag, zwischen 14.30 und 15.30 Uhr, auf der Wermingser Straße in Iserlohn unterwegs. Währenddessen hatte sie ihre Handtasche am mitgeführten Kinderwagen hängen.

Im weiteren Verlauf stellte sie fest, dass die Tasche offen stand. Aus dem Innenleben der Tasche fehlte ihr Handy. Ein Hinweis auf einen möglichen Täter liegt nicht vor

