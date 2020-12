Iserlohns Polizei tanzt bei „Jerusalema-Challenge“ mit

Iserlohn. Als Zeichen der Verbundenheit in schwierigen Zeiten hat sich auch die Polizei aus Iserlohn an der Tanzaktion beteiligt.

Immer mehr Organisationen und Institutionen aus Iserlohn beteiligen sich an der „Jerusalema-Challenge“ und nehmen Videos mit dem Tanz zum Hit von Master KG auf.

Auch die Polizei ist dabei. Mitarbeiter aus den verschiedensten Abteilungen hatten während der vergangenen zwei Wochen die Choreografie einstudiert, von Reinigungskräften über Hundeführer bis hin zu Kripo-Beamten. „Es haben sich immer mehr gemeldet, die mitmachen wollten“, sagt Christoph Hüls aus der Pressestelle, die das Filmen übernommen hatte. Und: „Es hat allen riesigen Spaß gemacht.“ Trainiert und gedreht wurde in kleinen Gruppen – corona-konform und während der Freizeit beziehungsweise in den Pausen.

Mit der Teilnahme an der „Jerusalema-Challenge“ wollen die Polizisten zeigen, so Hüls, dass es in der aktuellen Lage um ein „großes Wir geht, dass man auch betroffen ist von den widrigen Umständen, und dass Polizisten auch nur Menschen sind, die Hobbys haben“. Bei manchen gehöre auch das Tanzen dazu. An dem „weltweiten Miteinander“, das das Lied des südafrikanischen DJs symbolisiere, beteilige man sich gern.

Das Video ist zu finden auf der Facebook-Seite der Polizei Märkischer Kreis und bei Youtube unter https://youtu.be/Z1ujxoCInaw.