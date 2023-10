Ausnahmsweise an einem Dienstag findet der Iserlohner Wochenmarkt statt, Grund dafür ist Allerheiligen.

Iserlohn. Nicht wie gewohnt am Mittwoch, sondern wegen des Feiertages schon am Dienstag findet der Iserlohner Wochenmarkt statt.

Wegen des Feiertages Allerheiligen am Mittwoch, 1. November, wird der Mittwochs-Wochenmarkt in Iserlohn in der kommenden Woche auf Dienstag, 31. Oktober, vorverlegt, teilt die Stadt Iserlohn mit.

+++ Mehr aus Iserlohn: Ärzte: Iserlohn droht Unterversorgung +++

Die Marktzeiten von 8 bis 13 Uhr bleiben unverändert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn