Ist Asbest der Grund für die Geheimhaltung?

Drüpplingsen. Die Anwohner hoffen, endlich Einsicht in das Rückbaukonzept für ehemaligen JVA-Wohnungen zu bekommen.

Während vor den ehemaligen JVA-Dienstwohnungen am Schmerbruch noch die im Dezember rausgerissene Inneneinrichtung liegt und auf die Entsorgung wartet, kommt in die Themen Abriss, Baustraße und vor allem Außen-Kommunikation des Bau- und Liegenschaftsbetriebs (BLB) NRW wohl ein wenig Bewegung.

Wie Bürgermeister Michael Joi­the gestern auf Anfrage mitteilte, wird es Anfang der Woche im Rathaus ein Gespräch mit den Verantwortlichen der Dortmunder Niederlassung des BLB geben. Ein wichtiges Thema wird dabei das Rückbaukonzept für die 44 Häuser sein und dabei vor allem die Frage, warum das bislang der Öffentlichkeit vorenthalten wird. „Das konnte uns auch die BLB-Geschäftsführung aus Düsseldorf nicht beantworten, als sie vor Weihnachten gemeinsam mit Vertretern des Justizministeriums bei uns waren“, berichtete Joithe.

BLB NRW räumt „Kommunikationsfehler“ ein

In dem Gespräch seien aber „Kommunikationsfehler“ seitens des BLB eingeräumt worden. „Und man zeigte sich bereit, auf der Ebene nachzusteuern. Sie wollen die Kommunikation nachhaltig verbessern“, sagte der Bürgermeister, der mit der Dortmunder Niederlassung zudem am Donnerstag in Kontakt stand. Diese Telefonkonferenz, so Michael Joithe, sei auch der Grund gewesen, warum er bislang auf das Schreiben der SPD-Ratsfraktion (wir berichteten) sowie einen Brief der Interessengemeinschaft der Heidestraße vom vergangenen Samstag noch nicht reagiert hatte. Die Sozialdemokraten hatten kritisiert, dass zwar auf ihren Antrag hin nun endlich allen Ratsmitgliedern Einsicht in das bereits seit Ende Oktober im Rathaus vorliegende Rückbaukonzept gewährt wurde, das allerdings unter der wohl vom BLB vorgegebenen Maßgabe, daraus keine Informationen an die Bürger weiterzugeben.

Das bringt vor allem die direkt Betroffenen auf die Palme, die mit Verweis auf das Informationsfreiheitsgesetz NRW in ihrem Brief an Joithe endlich um Einsicht bitten. Denn: „Es gibt ein öffentliches Interesse gerade in Bezug auf Informationen zur Entsorgung möglicher belasteter Stoffe und Bauteile“, schreiben Eckehardt Schröder und Fritz Schulten auch im Namen ihrer 15 Nachbarn. Eine Asbest-Belastung wäre indes aufgrund des Alters der Häuser und des seinerzeit oftmals aus Brandschutzgründen verbauten Materials, dessen krebserregende Gefährlichkeit erst später bekannt wurde, noch nicht einmal eine Überraschung. Und ist bei entsprechend penibler Beachtung von Schutzmaßnahmen bei der Entsorgung auch kein Problem. Dass man sich an solche halten werde, hatte Daniela Schaefer, die Sprecherin der BLB-Niederlassung, am 14. Januar in einer E-Mail an Alexandra Schroven, die Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Drüpplingsen, versichert, allerdings mit sehr allgemein gehaltenen Worten. „Dabei sind doch bei so einem großen Bauvorhaben in einem so kleinen Dorf Transparenz und die Beteiligung der Bürger sehr wichtig“, betont Alexandra Schroven.

Auch Baustraße soll Thema im Gespräch mit dem BLB sein

Ob tatsächlich die Schadstoffbelastung der Grund für die bisherige Geheimhaltungspolitik des BLB ist, wird das Gespräch Anfang der Woche zeigen. Ein weiteres „großes Thema“ soll dabei laut Michael Joi­the eine Baustraße sein, um die Anwohner der Heidestraße und der Mühlenstraße zu entlasten. Allein für den Abtransport der Reste der 44 Häuser kalkuliert der BLB mit 1000 Lkw-Fuhren. Ein Mehrfaches davon dürfte beim späteren JVA-Abriss nötig werden, hinzu kommen die unzähligen Anieferungen von Baumaterial.

Während der BLB dafür auf ein noch zu erstellendes Verkehrskonzept verweist, fragt sich die Interessengemeinschaft von der Heidestraße, warum nicht schon jetzt für den Abtransport ihre bereits vor geraumer Zeit an die Planer herangetragene Idee realisiert wird: eine Baustraße durch den (vormaligen) Fichtenwald an der Mühlenstraße hinunter zum Wirtschaftsweg „Kaltes Stück“ im Baarbachtal, um dort an die B 233 direkt anzuschließen. Der Grundstückseigentümer wäre dem Vernehmen nach für eine solche Lösung offen, sei aber bisher noch nicht vom BLB kontaktiert worden. Seine Bedenken bei der Idee der Interessengemeinschaft, aus der Baustraße später eine Anbindung ans Radwegenetz zu machen, könnten indes mit dem Anlegen von Hecken auf beiden Seiten zerstreut werden, da ein Radweg ja nicht mal halb so breit wie die Baustraße sein muss.