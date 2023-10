Ist Iserlohn für einen möglichen Corona-Herbst ausgerüstet?

Iserlohn. Die neue Corona-Variante „Pirola“ sorgt für Aufsehen. Ein Iserlohner Arzt und ein Apotheker erklären, wie es um die Schutzmaßnahmen steht.

Wird es in den kommenden Monaten wieder einen Corona-Herbst geben, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war? Mit steigenden Zahlen und Vorsichtsmaßnahmen? Zumindest die neue „Pirola“-Variante mit veränderten Symptomen (siehe unten) sorgte zuletzt für Aufsehen.

Nachfrage nach Corona-Impfung in dieser Impfsaison noch zögerlich Nachfrage nach Corona-Impfung in dieser Impfsaison noch zögerlich

„Es war erwartbar, dass sich das Virus verändert“, sagt Dr. Fritz Lax, Sprecher der Iserlohner Ärzteschaft. Er ist sich sicher, dass uns Covid-19 „jeden Herbst beglücken wird“. Gemeinsam mit der Grippe sollen die Erreger der jeweils neuen Varianten „durch die Luft gewirbelt“ werden.

Keine Fälle mit neuen Corona-Symptomen

Bisher, das sagt er aber auch, habe er noch keine Fälle mit den neuen Symptomen in seiner Hautarztpraxis gehabt. Hautausschlag beispielsweise könne bei jeder Infektion kommen, da müsse man jeden Fall individuell betrachten. Dennoch sei es sehr ratsam, sich gegen das Virus impfen zu lassen, zumindest für Risikogruppen. Das Vakzin, so habe er von Ärztekollegen gehört, werde generell auch in diesem Jahr wieder gut angenommen. „Aber es ist nur ein Angebot, es wird nicht mehr versucht, die Leute vom Impfen zu überzeugen.“ Grüppchenweise werden Impfwillige dann terminiert, damit es sich auch lohnt, eine sogenannte Sechserdosis anzubrechen, also sechs Menschen mit einer Charge zu impfen, und nichts weggeworfen oder verschwendet werden muss.

+++ Lesen Sie auch: Abtreibungen sind in Iserlohn nach wie vor Tabuthema +++

Grundsätzlich sei es auch sinnvoll, sich in einer Doppelimpfung gleich mit gegen die Grippe, die jetzt auch Saison hat, mitzuimpfen. „Die wenigstens Leute wissen, dass die Grippe auch richtig gefährlich werden kann, genau wie Corona“, betont er. Sie könne verschleppt werden und so zu einer Herzmuskelentzündung führen. Zu Covid sagt er: „Das Virus ist nicht mehr so tödlich wie zu Anfang der Pandemie. Aus medizinischer Sicht war vorhersehbar, dass es abschwächt. Genug Masken für den Bedarf gibt es auf jeden Fall, entwarnt Dr. Lax, alleine schon für den täglichen medizinischen Bedarf. Allerdings warnt er auch: „Wenn man sich mit Masken schützt, nimmt man dem Körper die Abwehr vor Viren.

Kein Mangel an Masken und Schnelltests in Iserlohn

Einen Mangel an Masken oder Schnelltests kann auch Dr. Till Ossenkop, Inhaber der Schillerapotheke, nicht verzeichnen. „Das spielt bei uns keine Rolle.“ Er merke schon, dass Schnelltests im Gegensatz zum Sommer wieder vermehrt nachgefragt werden, und vereinzelt auch Masken, aber einen Mangel gebe es noch lange nicht. Auch die Maskenpflicht sei weder in der Apotheke, noch in Arztpraxen wieder eingeführt worden. „Es gibt deshalb keinen Grund zur Panik“, entwarnt er. „Die Lieferengpässe in Apotheken halten Patienten viel mehr in Atem“, betont der Apotheker außerdem. Da habe es in den vergangenen Monaten keine Verbesserung der Situation gegeben. Gerade bei Antibiotikasäften für Kinder gebe es momentan besondere Engpässe.

+++ Auch interessant: Iserlohner Juwelier verhaftet: Das sagt das direkte Umfeld +++

Für die Medikamente, die etwa Covid-Symptome lindern sollen, wie Elektrolyte bei Durchfallerkrankungen, gebe es auch keine Bestellprobleme. Anders sehe es bei Asthmaspray, Psychopharmaka oder Antibiotika aus. Als Ergänzung bieten neben der Schillerapotheke viele Apotheken in Iserlohn außerhalb der ärztlichen Sprechstunde Impfungen an.

Dr. Lax ist sich aber sicher: „Corona ist ein weiterer Spieler, vor dem wir nicht weglaufen können.“

Das sind die neuen Corona-Symptome

Juckende oder gerötete Augen

Rote und wunde Finger oder Zehen

oder Zehen Veränderungen im Mund oder auf der Zunge durch Schwellungen oder Geschwüre im Mund und auf der Zunge oder auch auf der Innenseite von Mund und Lippen

oder Geschwüre im Mund und auf der Zunge oder auch auf der Innenseite von Mund und Lippen Durchfall

Hautausschlag

Zusätzlich kommen die bereits Symptomen vor

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn