Jedes vorstellbare Szenario durchspielen

Iserlohn. Krisenmanager Jörg H. Trauboth stellt dem aktuellen, politisch gelenkten Katastrophenschutz bei uns ein schlechtes Zeugnis aus.

Die Diskussion ließ tatsächlich nicht lange auf sich warten. Kaum hatte sich das Hochwasser in den Krisengebieten verzogen, wurde und wird auch schon nach Verantwortlichen gesucht. Und schnell fanden sich auch die Schlagzeilen, dass es in Deutschland um das Katastrophen-Management eh nicht sonderlich gut bestellt sei. Und vorausschauend sei man erst recht nicht unterwegs. Für die Heimatzeitung ist das einmal ein guter Grund mit Jörg H. Trauboth zu sprechen. Er ist ehemaliger Bundeswehr-Offizier, Sicherheitsberater und Notfall-Seelsorger. Vor allem aber hat er sich in Deutschland wie auch international als Krisenmanager einen Namen gemacht. Dabei spielt das Thema der vorbeugenden Planung immer wieder eine große Rolle in seinem Denken und Handeln.

Herr Trauboth, noch sind nicht alle Opfer gefunden und ansatzweise die Schäden ermittelt, da begibt sich die politische Intelligenzia bereits auf die Verantwortlichen-Suche. Gibt es für das Geschehene überhaupt tatsächlich Verantwortlichkeiten?

Natürlich gibt es im Katastrophenschutz klare Verantwortlichkeiten, angefangen beim Bund bis hinunter zu den letzten Gemeinden. Auch wenn besonders einige Landräte die Unterlassungsschuld in ihrem Verantwortungsbereich gern mit dem Begriff „Jahrhundertkatastrophe“ wegreden wollen.

Sie waren in Bundeswehr- und NATO-Diensten. Machen wir es uns nicht zu einfach, wenn wir uns am Ende immer wieder auf die Bundeswehr als Katastrophen-Eingreiftruppe verlassen? Eine Bundeswehr, die womöglich mit geliehenen Zündkerzen im Bergepanzer anrücken muss?

Auf die Bundeswehr einzuhauen, scheint inzwischen wirklich Mode zu sein. Wenn jemand einen guten Job auch in dieser Katastrophe macht, dann ist es UNSERE Bundeswehr zusammen mit dem THW, der Polizei und den vielen ehrenamtlichen Helfern, wie meine Kollegen von der psychosozialen Notversorgung. Wenn die nicht wären, würde sich diese furchtbare Katastrophe noch weitaus schlimmer entwickeln. Und falls es tatsächlich so ist, wie Sie sagen, lieber ein mit Kraftstoff angetriebener Bergepanzer mit organisierten Zündkerzen einsatzbereit vor Ort als künftig einer mit Elektromobilität ohne Stromanschluss.

Sind wir uns einig, dass Katastrophen wie in Ahrweiler oder Erftstadt gar nicht vorausgesehen und somit der Theorie auch nicht durchgespielt werden können? Behält sich die Natur ihre ganz eigene „Kreativität“ vor?

Es gehört zu einem professionellen Krisen - und Katastrophenmanagement, dass jedes nur vorstellbare Szenario durchgespielt wird. Man muss nur die Richtwerte den veränderten Rahmenbedingungen anpassen. So war es falsch, sich im Ahrtal auf einen Hochwasserstand von knapp vier Metern einzustellen, und nicht auf zehn und mehr oder auf eine Evakuierung innerhalb von 50 m, und nicht auf mindestens 200 m. Wären also die örtlichen Katastrophenpläne unter Berücksichtigung des Flussverlaufes, des Geländes, der Versiegelung und Regenwassermengen/qm aktuell gehalten worden, hätten weniger Menschen sterben müssen. Müssen erst eine Pandemie oder eine sintflutartige Regenfälle die Verantwortlichen zum Aufwachen zwingen? Während wir sprechen, wird gerade in Zentralchina die Millionenmetropole Zhengzhou nach Starkregen überflutet. „Think the unthinkable“ muss auch die neue Philosophie im deutschen nationalen Katastrophenschutz sein.

CO2-Belastungen, Flächenversiegelung, Rodungen, Fluss-Begradigungen – suchen wir (erst) jetzt nach den Schuldigen für die Ergebnisse falscher Planung und müssten nicht viel mehr die Ur-Verursacher an den Pranger?

Es ist wie mit der jahrzehntelangen, rücksichtslosen Erkundung des Weltalls. Jetzt sind wir damit beschäftigt, den Weltraummüll zu entfernen, nicht weil die Menschen umweltbewusster geworden sind, sondern weil das herumfliegende Metall für Raumschiffe und Satelliten zur tödlichen Gefahr wird. Nicht anders ist es mit der Luft, den Meeren und den Flüssen. Wir alle sind schuldig am Raubbau unserer Mutter Erde. Immerhin haben wir jetzt eine Diskussion, dass in den durch Überflutung betroffenen Gebieten nicht ohne weiteres das Weggeschwemmte neu wiedererrichtet werden darf.

Werden jetzt nicht vor allem diejenigen laut, die den Klimawandel über viele Jahre immer geleugnet oder heruntergespielt haben?

Ich wundere mich in der Tat über einen Herrn Laschet, der jetzt den Klimawandel entdeckt. Auch diesbezüglich war Herr Söder ihm voraus. Wir werden beide nach der Wahl an ihren Taten messen.

Ist Katastrophenschutz eine föderale Aufgabe oder gehört Katastrophen-Bewältigung tatsächlich in eine Bundes-Hand?

Der Katastrophenschutz ist zu Recht eine föderale Aufgabe, denn vor Ort ist die Kenntnis, vor Ort muss je nach individueller Gefahrenlage richtig gehandelt werden. Doch das ist nur die eine Seite der Münze. Das richtige Handeln basiert auf verlässlichen Informationen und konkreten Handlungsempfehlungen. Es nutzt nichts, wenn der Deutsche Wetterdienst als Bundesbehörde, wie rechtzeitig geschehen, über Niederschlagsmengen informiert, das nachfolgende System aber keine „Leitplanken“ für das Handeln hat. Wann muss was genau geschehen? Der Bund lässt also lediglich durch den DWD informieren und ist damit „draußen“. Das hat sich jetzt als fatal erwiesen. Es fehlt bei Katastrophen dieses Ausmaßes auf Bundesebene die strategische Ausrichtung und Warnkompetenz, die denen unten an der Wasserfront zeigt, was auf sie zukommt und was geboten ist. Mit ein paar Apps ist das nicht getan. In Großbritannien gibt es nach schmerzlichen Erfahrungen ein nationales Flood Forecasting Center, in dem der Wetterdienst und die Umweltbehörde zusammenarbeiten und auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse zu einer bestmöglichen Lageanalyse kommen, die zwingende Voraussetzung für das effiziente nachgeordnete Handeln ist. Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Armin Schuster, ist mit seinem Vorhaben, alle Management-Ebenen an einer Stelle in seinem Amt zusammenzuführen auf dem richtigen Weg, auch wenn die Bezeichnung „Kompetenzzentrum“ unpassend für ein übergreifendes Katastrophenmanagement ist.

Gibt’s Parallelen zur Corona-Krise?

Der Vergleich zum Chaos beim Pandemie-Krisenmanagement drängt sich auf. Wieder einmal fehlen die besten Ressourcen auf Bundesebene versammelt, um eine außergewöhnliche Lage lokal zu meistern. Finanzmittel eingeschlossen. Wir sind großartig, wenn es darum geht, das THW und fliegende Lazarette ins Ausland zu bringen. Im eigenen Land bewältigt Deutschland Krisen und Katastrophen wenig überzeugend. Während unten das Schlimmste verhindert wird, wird oben anschließend mit Geld repariert, das im übrigen die Steuerzahler aufbringen müssen, weil die nationale Katastrophenplanung nicht funktioniert. Geld darf den Paradigmenwechsel nicht ersetzen. Übrigens: Wie wenig der Politik wahrhaftiger Katastrophenschutz bedeutet, zeigt sich in der Öffentlichkeitsarbeit. Nicht einmal ein Gesicht in der Katastrophe gibt es, wie bei der Oderflut, dafür Kurzbesuche und Weiterreichen von Verantwortung.

Viele Verantwortungsträger sagen: Mit einer guten Warn-App wäre das nicht passiert. Wir wissen heute aber auch, dass wir – zumindest in Deutschland – die Menschen gar nicht flächendeckend erreichen können. Weil sie auch zum Teil gar nicht erreicht werden wollen. Oder schlichtweg kein Netz haben. Sind die gute, alte Sirene und der Lautsprecher auf dem Polizeiauto jetzt nach der aktuellen Katastrophe plötzlich wieder das Mittel der Wahl?

Das Problem ist spätestens bei dem letzten misslungenen Warntag bekannt, bei dem sich die Schwächen geradezu peinlich offenbart haben. Landesweit fehlen Sirenen, die aber dann besonders unverzichtbar sind, wenn das Stromnetz fehlt oder das Internet kollabiert.

Warn-Apps sind gut, aber bitte kein Flickenteppich wie in Deutschland. Wir haben eine DWD-Warn App, die BBK-App NINA, KATWARN vom Fraunhofer-Institut und einige mehr. Sie sind nicht aufeinander abgestimmt und zum Teil kostenpflichtig. Es braucht EINE nationale effiziente Bundes- Warn-App, die von der Bevölkerung auch angenommen wird. NINA hat gerade acht Millionen Nutzer. Aber der nachhaltige Rückenwind aus Berlin fehlt.

Effektiver als jede App dürfte allerdings das Cell Broadcasting sein, das betroffene Bürger im Umkreis eines Mobilfunkturms warnt.

In den USA funktioniert das System längst. Jetzt endlich ist auch die deutsche Politik sensibilisiert. Ziel muss es sein, dass der betroffene Bürger per App über die nahende Gefahr rechtzeitig informiert wird. Die nächste Phase sind Sirenen-Warnungen und SMS-Warnungen auf das Handy, die dem Bürger sagen, wie er sich verhalten soll.

Utopie?

Nein. Genauso funktioniert der Katastrophenschutz im sächsischen Grimma, das zweimal vom Hochwasser heimgesucht wurde. Man muss es politisch nur wollen.

Taugt eine Katastrophe mit all ihrem Leid als Wahlkampfthema oder müssen wir auch das ertragen, um frisches Leben in eine notwendige Umdenk-Diskussion zu bekommen?

Bei all dem Leid ist es gut, dass der Katastrophenschutz gerade zum politischen Wahlkampfthema wird, denn leider ist es so, dass erst gehandelt wird, wenn etwas passiert. Ich hoffe, dass das Thema Katastrophenschutz endlich adäquaten Eingang in alle Parteiprogramme findet und nicht weiter stiefmütterlich behandelt wird.

Bundespräsident Steinmeier hat gesagt: „In der Stunde der Not steht das Land zusammen!“ Und wir erleben gerade eine ungeheure Welle der Hilfsbereitschaft. Können Katastrophen auch dazu dienen, der Menschlichkeit in einer sich immer mehr technisierenden Gesellschaft wieder zu mehr Platz zu verhelfen?

Wie viel Menschlichkeit es in unserem Land gibt, erfahren die betroffenen Bürger in unglaublicher Weise. Aber auch wir als ehrenamtliche Kriseninterventionskräfte, denn bedingungsloses Füreinanderdasein ist die Voraussetzung nach einem schweren Verlust nicht in ein Trauma zu fallen. Auf diese gezeigte Menschlichkeit in Deutschland bin ich stolz, nicht auf einige empathielose Berufspolitiker.

Es ist Wahlzeit und die zu Wählenden geben sich in diesen Tagen die Sandsäcke in den Katastrophen-Gebieten in die Hand. Bereits in den Anfängen der Corona-Pandemie haben Sie an dieser Stelle für professionelle Krisenstäbe plädiert. Brauchen wir auch im Katastrophenschutz eine neue Professionalität abseits der politischen Sichtweisen?

Der Klimawandel zwingt uns dazu, uns mit Katastrophenszenarien vertraut zu machen, wie wir es bisher nicht kannten. Doch geben wir uns nicht der Illusion hin, dass ein noch so perfektes Katastrophenmanagement die Katastrophe verhindert oder bannt. Schon jetzt dürfte es kaum eine Ortschaft in einem Risikogebiet geben, die 200 Liter Niederschlag / qm in kurzer Zeit verkraftet. Aber wir müssen wenigstens rechtzeitig warnen können, damit Leben gerettet wird. Der präventive Teil eines professionellen Katastrophenschutzes liegt darin, nachhaltigen Einfluss bei Bebauung und Flächengestaltung zu nehmen. Auch hier sehe ich den Bund bis hin zur EU mit Vorgaben in der strategischen Verantwortung für den Schutz der Bürger.

Sven Plöger, der Wetter-Mann im Ersten und Mahner und Warner in der Klimakrise, hat einmal gesagt: „Wetternachhersage ist leichter als Wettervorhersage. Wenn man das Beispiel Aachen ansieht, da gab es drei Tage vorher Modell-Läufe, die zwischen 20 und 150 Liter pro Quadratmeter vorhergesagt haben. Da gehört viel meteorologisches Abwägen dazu. Denn am Ende ist es gefährlich, wenn man zu viel warnt und dann in der Bevölkerung ein Abstumpfen eintritt. Zu wenig warnen ist natürlich ganz schlecht.“ Darf man sich denn auf Dauer von der Warnbelastbarkeit der Deutschen abhängig machen?

Das ist so nicht ganz richtig. Nationale Wetterdienste wie auch das Flood Awareness System (EFAS) warnten rechtzeitig vor Überflutungen. Die Meldungen wurden zuletzt immer ortsbezogener und präziser. Das meteorologische Abwägen auch vom geschätzten Sven Plöger sollte sich auf möglichst präzise Meldungen konzentrieren und nicht auf mögliche Befindlichkeiten der Menschen.

Kann jeder Einzelne eigentlich was zu seinem vorbeugenden Schutz tun? Schon mal auf Verdacht ein paar Sandsäcke füllen? Vorräte anlegen? Treffen kann es ja offenbar jeden…. Irgendwie jedenfalls.

Ja, jeder kann etwas tun, besser durch einer Katastrophe zu kommen. Zum Beispiel die Empfehlungen des BBK befolgen. (Anm. d. R. (https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/warnung-vorsorge_node.html). Doch wenn das Wasser innerhalb von Minuten sprichwörtlich bis zur Decke steht, dann sind auch die Grenzen der persönlichen Vorsorge erreicht. Katastrophenschutz darf sich in Zukunft nicht darauf konzentrieren, die Menschen von ihren Dächern zu bergen. Ziel muss es sein zu verhindern, dass sie überhaupt auf die Dächer müssen. Das ist nicht eine Angelegenheit der örtlichen Feuerwehr, sondern eine nationale gesamtpolitische und Ebenen übergreifende Aufgabe.

