Jetzt anmelden: Iserlohner Kinderstadt ist im Sommer zurück

Zuletzt gab es die Werkstatt Kinderstadt in der Iserlohner Innenstadt.

Iserlohn. Die Kinderstadt ist zurück: In Iserlohn erschaffen in den Sommerferien Kinder ihre eigene Stadt. Alle Infos zu Anmeldung gibt es hier.

Wie eine „eigene Stadt“ funktioniert, wie sie aufgebaut wird, welche Einrichtungen es braucht und wie man das Zusammenleben darin organisieren kann, können Kinder von sechs bis 13 Jahren in den kommenden Sommerferien miterleben und vor allem mitgestalten: Die Kinderstadt ist zurück! Und das städtische Kinder- und Jugendbüro lädt zum Mitmachen bei diesem besonderen Vergnügen ein.

Unter dem Motto „Wir erschaffen unsere Stadt“ wird vom 26. Juni bis 14. Juli jeweils montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr auf der Freifläche hinter dem Stadtbahnhof, Ecke Rahmenstraße/Hans-Böckler-Straße, die Kinderstadt gebaut, mit allem, was eine Stadt ausmacht, vom Rathaus mit Einwohnermeldeamt und Bürgermeisterbüro, über Stadttheater, Radiostation, Pressestelle bis hin zu Handwerksbetrieben, Restaurant, Schwimmbad und vielem mehr.

+++ Mehr zum Thema: Das erwartet die Kleinen in der Kinderstadt +++

Gemeinsam mit vielen Künstlerinnen und Künstlern, pädagogischen Fachleuten, Stadtentwicklerinnen und -entwicklern sowie ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können die Kinder eine Zukunftsvision „ihrer“ Stadt mit eigener Infrastruktur erfinden. Als selbstbestimmte Bürgerinnen und Bürger ihrer eigenen Stadt können sie dort den Alltag so gestalten, wie sie ihn sich für ihre Zukunft wünschen.

Kinderstadt ist in den Jahren zur festen Größe geworden

Die Kinderstadt ist im Laufe der Jahre zu einer festen Größe bei den Sommerveranstaltungen für Kinder geworden. „Viele Jugendliche, die früher selbst an der IserKidCity mitgebaut haben, kommen inzwischen wieder zu uns und möchten als Betreuerinnen und Betreuer mit dabei sein“, freut sich Kinder- und Jugendbeauftragte Petra Lamberts, dass die Kinderstadt in guter Erinnerung geblieben ist.

+++ Lesen Sie auch: Farbenfroher Schmuck für den Schleddenhof +++

In diesem Jahr findet das Projekt, das über das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ gefördert wird, in Zusammenarbeit mit der Abteilung Stadtentwicklung und Grundstücke statt. Als „Zukunftswerkstatt“ soll es gesellschaftliche Zusammenhänge und die Teilhabe an Politik oder Wirtschaft für die Kinder erlebbar machen. Mit der Entwicklung ihrer „eigenen Stadt“ lernen die Kinder auf spielerische Art Mitwirkungschancen und das Entwickeln von Verantwortungsbewusstsein für die eigene Stadt kennen.

So funktioniert die Anmeldung für die Kinderstadt

Anmeldungen werden ab sofort montags, dienstags und freitags von 9 bis 13 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 13 bis 16 Uhr entgegen genommen, entweder direkt im Kinder- und Jugendbüro, Brüderstraße 20, oder unter 02371/217-2239 oder 217-2245. Das Angebot kann auch wochenweise gebucht werden. Die Teilnahme beinhaltet Betreuung, Programm und Verpflegung. Es ist eine Frühbetreuung ab 7.30 Uhr möglich. In Kooperation mit dem Familien unterstützenden Dienst Iserlohn findet in der dritten Woche eine Inklusive Woche statt.

Weitere Informationen gibt es hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn