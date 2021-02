Jetzt etwas gegen zu viele Kilos tun

Iserlohn. St. Elisabeth und VHS bieten Training an

Die Volkshochschule bietet in Kooperation mit dem St. Elisabeth Hospital ein Training zur Gewichtsreduktion an. In dieser Zeit ohne Kontakte sitzen viele Menschen zu Hause fest. Der Sportverein hat zu, das Tanzstudio ist geschlossen. Mit den eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten zeigt die Waage da schnell zu viele Kilos an. Schon jetzt sind 67 Prozent der Männer und 53 Prozent der Frauen übergewichtig. Fatalerweise ist aber Übergewicht ein hoher Risikofaktor für die Gesundheit und auch für einen schlechten Verlauf, wenn man sich mit Covid-19 infiziert.

Deshalb setzt der Kurs „Ich nehme ab“ auf Genusstraining und auf kleine, erfolgreiche Veränderungen beim Essen. Die sehr individuelle Betreuung ermöglicht das. Der Kurs ist im letzten Semester zum ersten Mal online mit gutem Erfolg durchgeführt worden. Es gibt eine beständige Weiterentwicklung des Konzeptes an die veränderten Bedingungen. Wenn der Lockdown andauert, wird der Kurs zunächst online starten. Und sobald es möglich ist, wird auf Präsenzunterricht und persönliche Treffen umgestellt.

Ab dem 16. Februar beginnen zwei Kurse von 16 bis 18 Uhr und von 18 bis 20 Uhr. Anmeldungen unter den Kurs-Nummern 211_32650 (dienstags, 16 bis 18 Uhr) oder 211_32651 (dienstags, 18 bis 20 Uhr) nimmt die Volkshochschule am Bahnhofsplatz 2, 02371/ 217-1943, gerne schriftlich per Anmeldekarte, online unter www.vhs-iserlohn.de oder per VHS-App entgegen.