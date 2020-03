Jobcenter weiter für Kunden da

Iserlohn/Kreis. Aber: Kein Kundenverkehr ab Mittwoch. Dasselbe gilt für Arbeitsagentur.

Die Arbeitsagentur Iserlohn und das Jobcenter MK werden ab Mittwoch, 18. März, alle Dienststellen im Märkischen Kreis für den Kundenverkehr schließen. Dies teilte die Arbeitsagentur am Montagnachmittag mit. Persönlicher Kontakt mit Kunden sei nur noch im absoluten Notfall möglich, alle weiteren Anliegen könnten telefonisch und online geklärt werden. „Die Gewährung von Geldleistungen hat oberste Priorität“, heißt es in der Mitteilung.

Zahlung von Geldleistungen sollen sichergestellt werden

„Wir sind eine Behörde mit großem Publikumsverkehr, und die Gesunderhaltung sowohl unserer Kundinnen und Kunden als auch unser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben für uns oberste Priorität. Gerade in einer angespannten Zeit müssen sich die Bürgerinnen und Bürger, die auf unsere Leistungen angewiesen sind, darauf verlassen können, dass der Sozialstaat funktioniert. Wir stellen sicher, dass der Lebensunterhalt durch das Arbeitslosengeld von den Agenturen und Jobcentern unbürokratisch ausbezahlt wird und wir Arbeitgebern helfen, wenn sie Kurzarbeitergeld beantragen“, erklärt Sandra Pawlas, Iserlohns Arbeitsagentur-Chefin.

Ihre Agentur und das Jobcenter wollen einen Beitrag zum Gesundheitsschutz und zum Eindämmen der Pandemie leisten und gleichzeitig die Zahlung von Geldleistungen sicherstellen. Um Kontakte zu minimieren, würden daher Voraussetzungen geschaffen, damit Fragen und Anliegen auch ohne persönlichen Kontakt geklärt werden können.

Es werden keine finanziellen Nachteile entstehen

Es gebe keine finanziellen Nachteile, und die Leistungsgewährung sei sichergestellt, heißt es. Die Auszahlung von Geldleistungen hat oberste Priorität, und die Arbeitsfähigkeit der Behörden sei sichergestellt. Bis auf Weiteres gilt: Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ab sofort ohne Nachteile. Kundinnen und Kunden müssen diese Termine nicht absagen, nicht anrufen oder vorsprechen und haben dadurch keine finanziellen Nachteile. Dies gilt auch für die Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag. Bis zunächst 19. April entfallen ebenfalls alle (Vortrags-)Veranstaltungen der Arbeitsagenturen und Jobcenter, unter anderem in den Räumlichkeiten des Berufsinformationszentrums (BiZ) oder in den Geschäftsstellen der Arbeitsagenturen und Jobcenter.

Persönlicher Kontakt nur noch im Notfall

Die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt bleibt nur für Notfälle zur Bargeldauszahlung bestehen. Eine Arbeitslosmeldung kann ab sofort auch telefonisch erfolgen. Ein Antrag auf Grundsicherung kann formlos in den Hausbriefkasten der Dienststelle eingeworfen werden. Anträge können ebenfalls formlos per Mail oder über „eServices“ unter www.arbeitsagentur.de/eServices und www.jobcenter-mk.de gestellt oder in den Hausbriefkasten eingeworfen werden. Es entstehen keine Nachteile.

Da die telefonischen Kapazitäten aufgrund des erwarteten sehr hohen Anrufaufkommens auch technisch verstärkt werden müssen und dies Zeit in Anspruch nimmt, kann die Erreichbarkeit vereinzelt eingeschränkt sein. Die persönliche Vorsprache bei Arbeitslosmeldung in den Arbeitsagenturen und Jobcentern entfällt vorläufig. Meldungen können telefonisch vorgenommen werden, und zwar montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter den gebührenfreien Hotlines: Arbeitsagentur: 0800/ 4 5555 00, Jobcenter: 0800 /666 4 888.

Wann es Anspruch auf Kurzarbeitergeld gibt

Mit Kurzarbeitergeld können Arbeits- und Entgeltausfall im Betrieb zum Teil ausgeglichen werden. Der Anspruch auf Kurzarbeitergeld muss grundsätzlich auf einem unabwendbaren Ereignis oder wirtschaftlichen Gründen beruhen. Dies trifft etwa dann zu, wenn Lieferungen ausbleiben und die Produktion eingeschränkt werden muss. Bevor Arbeitgeber telefonisch Kontakt aufnehmen, sind unbedingt folgende Hinweise zum Kurzarbeitergeld zu lesen: www.arbeitsagentur.de/Kurzarbeit.

Für weitere Fragen in diesem Zusammenhang gibt es den Ansprechpartner im Arbeitgeberservice oder die kostenfreie Arbeitgeber-Hotline 0800 /4 5555 20. Kurzarbeit können Arbeitgeber ebenfalls über „eServices“ online anzeigen.