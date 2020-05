Jürgens-Verlagerung zum KDVZ-Gelände?

Die Fragestellung, wie die durch die Ansiedlung der Gesamtschule Seilersee an der Bismarckstraße verschärfte Parkplatzproblematik im Seilerseegebiet entschärft werden kann, hat sich bereits in mehreren Kapiteln niedergeschlagen. Der Ursprungsgedanke, durch den Bau eines Parkhauses auf dem Parkplatz zwischen Eissporthalle und Seilerseebad entsprechende Kapazitäten zu schaffen, steht zwar formal noch im Raum, dürfte aber längst beerdigt sein.

Anders verhält es sich mit dem von der CDU eingebrachten Gedanken, durch eine Verlagerung des Autohauses Jürgens einen zusätzlichen, leistungsfähigen Parkplatz direkt im Dreieck Eissporthalle/Seilerseebad/Freibad Schleddenhof zu schaffen. Und auch hier gibt es bereits mehrere Unterkapitel. Kein Thema mehr ist der Festplatz Seilersee als Jürgens-Standort, ebenso der Hemberg-Parkplatz. In den Fokus gerückt war dann das Gelände des Verkehrslehrgartens – entweder als Jürgens-Standort oder als Fläche für besagten Parkplatz. Die Nachteile: Die Verlagerung des Verkehrslehrgartens würde einen weiteren, nicht unerheblichen Kostenblock schaffen. Nun hat die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende und Bürgermeisterkandidatin Eva Kirchhoff eine weitere Variante ins Spiel gebracht: Die Verlagerung des Autohauses Jürgens auf das Gelände des inzwischen abgerissenen ehemaligen KDVZ-Komplexes am Griesenbrauck

Verkehrswacht würdegerne am Standort festhalten

Das deutete Eva Kirchhoff am Donnerstag bei einem Ortstermin mit der Verkehrswacht Iserlohn am Verkehrslehrgarten an. Daran nahmen der Vorsitzende der Verkehrswacht Iserlohn, Andreas Nolte, und Ausbilder Herbert Hering teil, sowie als weitere CDU-Vertreter Michael Schmitt und Jörg Teckhaus. „Uns wäre es die liebste Lösung, wenn wir an unserem angestammten Standort bleiben könnten“, kommentierte Andreas Nolte den Kirchhoff-Vorstoß. Er sei aber auch froh, dass wenn es irgendwann doch noch ändere Pläne für das Verkehrslehrgarten-Gelände an der Ecke Schlesische Straße/Mendener Straße geben sollte, die Bereitschaft seitens der Stadt Iserlohn bestehe, dann für einen Ersatzstandort sorgen zu wollen. Ein solcher Standort, so Michael Schmitt, könne weiterhin das Gelände oberhalb des Bürgerbüros des Markischen Kreises sein. Der Vorteil der nunmehr von der CDU favorisierten Lösung wäre es aber, dass für den Fall einer Verlagerung des Verkehrslehrgartens kein Zeitdruck mehr bestünde, aber eben eine Option für die Zukunft.

Eva Kirchhoff sagte, das bezüglich einer Verlagerung des Autohauses Jürgens zum KDVZ-Gelände bereits mehrere Gespräche geführt worden seien – mit durchaus positivem Echo. Aktueller Status des Geländes: Eigentümer ist die Familie Edelhoff, die könnte aber gegebenenfalls von einem Rückgaberecht an den Märkischen Kreis Gebrauch machen. Eva Kirchhoff sieht bei einer solchen Lösung gleich mehrere Vorteile: Ein attraktiver Standort für Jürgens im Bereich Seilerseestraße/Landhauser Straße, ein Verbleib des Verkehrslehrgartens an seinem Standort und somit zunächst einmal der Entfall einer kostspieligen Verlagerung der Verkehrswacht-Einrichtung. Und der zusätzliche Parkraum würde auf dem heutigen Jürgens-Gelände somit unmittelbar dort im Seilerseegebiet entstehen, wo der Bedarf durch den Publikumsverkehr von Eissporthalle, Seilerseebad und Freibad Schleddenhof am größten ist.

Anfänger können Erfahrungenin einem Schonraum sammeln

Andreas Nolte und Herbert Hering verdeutlichten beim Ortstermin im Verkehrslehrgarten die Bedeutung der traditionsreichen Einrichtung, die dort bereits 1956 angesiedelt worden sei. Denn es sind nicht nur die Übungsmöglichkeiten für angehende Autofahrer an den Wochenenden. Dort durchlaufen alle Iserlohner Kinder wichtige Teile ihrer Fahrradausbildung. Der entscheidende Vorteil des Verkehrslehrgartens, so Andreas Nolte: Fahrradfahrer aber auch angehende Autofahrer könnten erste Erfahrungen in einem „Schonraum“ machen. Verkehrssituationen würden durch den Parcours realistisch dargestellt, aber zunächst eben ohne die Gefahren im realen Straßenverkehr. „Andere Städte schauen immer wieder nach Iserlohn, sie hätten auch gerne eine solche Einrichtung“, betont Nolte die Bedeutung.

Eva Kirchhoff dankte den Vertretern der Verkehrswacht Iserlohn für diese wichtige ehrenamtliche Arbeit. Das sei eine tolle Sache.