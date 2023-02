„Jugend musiziert“: So hat Iserlohns Nachwuchs abgeschnitten

Iserlohn. 25 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Iserlohn nahmen am Regionalwettbewerb teil und holten 16 erste Preise.

Im ersten „Jugend musiziert“-Wettbewerb nach Corona konnten die Iserlohner Musikschüler direkt wieder an ihre guten Leistungen von vor der Pandemie anknüpfen.

Insgesamt 90 junge Musikerinnen und Musiker waren an den zurückliegenden drei Wochenenden beim Regionalwettbewerb in der Region Westfalen-West angetreten. Mit insgesamt 25 Schülerinnen und Schülern in allen Kategorien war auch die Iserlohner Musikschule wieder sehr zahlreich vertreten und überaus erfolgreich: 16 Teilnehmer erzielten einen 1. Preis, acht von ihnen erreichten mit der begehrten „Weiterleitung zum Landeswettbewerb“ sogar die Höchststufe und dürfen Iserlohn Ende März im Landeswettbewerb in Münster vertreten.

+++++ Lesen Sie auch +++++ Jugend musiziert: Iserlohn schafft es auf Landesebene

Vier weitere Schülerinnen und Schüler wurden als zweite Preisträger in der jeweiligen Wertung ausgezeichnet, fünf bekamen einen dritten Preis zugesprochen; so liegt Iserlohn wieder einmal weit vorne im Städtevergleich bei Europas größtem Jugendmusikwettbewerb. Die Höchstpunktzahl mit 25 Punkten ging an Lars Dieckmann in der Kategorie Klavier solo sowie an Jonas Fricke als Klavierbegleiter in der Kategorie Solo-Gesang. Die Ergebnisse im Einzelnen:

Solo Wertung Klavier

Altersgruppe Ib: Jamie Balgar, 21 Punkte, 1. Preis; Mary Lou Glatzel, 17 Punkte, 2. Preis (beide Klasse Aita Sibul); Lili-Marie Fiebig (Klasse Paul Breidenstein), 20 Punkte, 2. Preis; Carla Gerling, 17 Punkte, 2. Preis (aus Privatunterricht).

Altersgruppe II: Edda Bonkamp (privat), 16 Punkte, 3. Preis; Flora Esser, 24 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Annelie Tesch, 22 Punkte, 1. Preis (beide Klasse A. Sibul).

+++++ Mehr zum Thema +++++ Jugend musiziert: Zwei Bundespreisträgerinnen aus Iserlohn

Altersgruppe III: Alexander Wolf Chapel, 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Da-Ho Jung, 22 Punkte, 1. Preis (beide Klasse A. Sibul).

Altersgruppe IV: Lars Dieckmann, 25 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Jonas Fricke, 20 Punkte, 2. Preis (beide Klasse Andreas Hering); Minori-Sophie Ebmeyer, 24 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb (Klasse A. Sibul). Altersgruppe V: Noah Daniel Pelz, 21 Punkte, 1. Preis (Klasse A. Hering).

Solo-Wertung Harfe

Altersgruppe Ib: Lena Emilia Manns, 23 Punkte, 1. Preis. Altersgruppe II: Mia Neuhaus, 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Altersgruppe III: Jana Marie Siegel, 21 Punkte, 1. Preis. Altersgruppe V: Annika Mengelkamp, 21 Punkte, 1. Preis (alle Schüler Klasse Ivana Mehlem).

Solo-Wertung Drumset (Pop)

Altersgruppe III: Julian Fricke, 21 Punkte, 1. Preis (Klasse Tobias Zorn).

Solo-Wertung Gesang

Altersgruppe IV: Jonas Fricke, 25 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb (Klavierbegleitung, Klasse A. Hering).

Ensemble-Wertung Streichinstrumente

Altersgruppe II: Celloquartett Rebecca Maria Kreft, Konrad Lange, Lucy Wahrheit, Friederike Wiedemeyer, 16 Punkte, 3. Preis (alle Klasse Fabian Reichart).

Ensemble-Wertung Blasinstrumente

Altersgruppe IV: Horn-Duo Marie Amelung und Sarah Stork, 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb (Klasse Adrian Ebmeyer).

Die schönsten Beiträge aus dem Regionalwettbewerb sind beim Preisträgerkonzert am Sonntag, 12. Februar, um 11 Uhr im Konzertsaal der Musikschule (Gartenstraße 39) bei freiem Eintritt nochmals zu hören.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn