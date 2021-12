Jugendcafé in Iserlohn: Das Klöneck wird es nicht

Iserlohn. Nach einer emotionalen Diskussion im Jugendhilfeausschuss sollen die Jugendlichen stärker eingebunden werden.

Die Bilder sagen alles aus über die Situation, in der viele Jugendliche derzeit stecken. Niedergeschlagenheit, Vereinsamung und Verzweiflung schlagen einem entgegen. Die Bilder gehören zu der geplanten Plakatkampagne, die der Kinder- und Jugendrat entwickelt hat, um für eine niederschwellige, über einen QR-Code erreichbare Beratungsplattform mit schneller und direkter Hilfe in Notsituationen zu werben. Es sind sicherlich keine leeren Worte, wenn Jugendliche, aber auch Psychologen, Experten, Eltern und alle, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, derzeit gebetsmühlenartig wiederholen, dass Corona die Situation deutlich verschärft hat, dass es dunkle Zeiten seien, in denen sie auf Gemeinschaft, Nähe und für eine gesunde Entwicklung wichtiger Erfahrungen verzichten müssen und die mentalen Wunden tief sind – der Jugend geht es schlecht.

Johanna Knöppel hat am Dienstag in der – wegen der aktuellen Corona-Situation wieder digitalen – Sitzung des Jugendhilfeausschusses für den Kinder- und Jugendrat gesprochen und dabei deutlich gemacht, dass nicht Corona allein für die Not vieler Jugendliche verantwortlich ist, die Pandemie aber vieles verschlimmert habe und dass schnelle Hilfe wichtig sei.

Gerade vor diesen Corona-Entbehrungen bekommt auch die anhaltende Diskussion um die jahrelange Untätigkeit und Verzögerung bei der Einrichtung eines Jugendcafés besondere Bedeutung. Es sei unglaublich, so Johanna Knöppel, dass nun schon mehrere Generationen an Jugendlichen darauf warten, dass es voran gehe. Bereits 2015 wurde das Projekt bekanntlich in den Jugendförderplan aufgenommen. „Außer Schulterklopfen ist aber nichts passiert“, sagte die 18-jährige Schülerin in der Zoom-Sitzung. „Es ist frustrierend, immer wieder gefragt zu werden, was uns in Iserlohn fehlt, und dann passiert nichts.“ Dabei sei alles bereits genau vorgestellt und geplant worden. Das Konzept stehe: „Wir brauchen ein Café mit einer Veranstaltungsfläche, mit einer kleinen Bühne für Karaoke oder Poetry-Slams. Wir brauchen viele Tische auch für Arbeitsplätze. Wir brauchen einen vielfältig nutzbaren Raum und kein pädagogisch betreutes Projekt.“

Das ist wichtig: Hell, offen und von außen einsehbar

Diesem schon lange bekannten Konzept folgend sprachen sich die Jugendlichen auch gegen das von der Verwaltung vorgeschlagene, derzeit leerstehende „Klöneck“ an der Obersten Stadtkirche aus. Martin Stolte als zuständiger Dezernent sagte in der Sitzung, dass man hier die Möglichkeit habe, sehr schnell und mit sehr geringen Kosten starten zu können, auch wenn das Objekt nicht eins zu eins zu dem Konzept passe. Andernfalls müsse wieder und womöglich sehr lange gesucht werden. „Wollen wir noch warten, oder jetzt loslegen?“, fragte er. Gerade der Umbau zu einem Gastronomiebetrieb sei – wie das zuvor ins Visier genommene Objekt an der Vinckestraße gezeigt habe – der größte Kostentreiber, der beim „Klöneck“ entfalle. Und eine weitere Suche nach geeigneteren Räumen sei auch nach einem Start im „Klöneck“ immer noch möglich.

Das „Klöneck“ sei aber so ziemlich das genaue Gegenteil von dem, was man suche, erwiderte Johanna Knöppel – eine riesige Theke, kaum Tische, kein Platz und vor allem dunkel und von außen nicht einsehbar. „Wir wollen ein offenes, helles und beleuchtetes Café. Man muss von außen sehen können, wer da ist und was los ist.“ Besonders bitter stieß erneut auf, dass auch dieser Vorschlag nicht mit dem Kinder- und Jugendrat abgestimmt worden sei, und dass die von den Jugendlichen in ihrem Konzept fixierten Wünsche und Anforderungen bei der Suche offensichtlich keinerlei Berücksichtigung fänden. „Wir haben in dieser Sitzung zum ersten Mal offiziell den Namen ,Klöneck‘ gehört. Es wäre schön, wenn wir so etwas demnächst etwas früher erfahren könnten“, sagte die 18-Jährige ernüchtert. Der Kinder- und Jugendrat sei die offizielle Interessenvertretung alle Kinder und Jugendlichen der Stadt und dieses Projekt liege doch in seiner Verantwortung.

Die Jugendlichen stärker zu beteiligen und ihr Konzept in den Mittelpunkt zu stellen war dann auch die Forderung von Sylvia Olbrich (Die Grünen), die nicht die Einzige war, die ihrem Ärger über die Entwicklung rund um das Objekt an der Vinckestraße Ausdruck verlieh. So prangerte Monika Stockmann (SPD) an: „Wir sind keinen Schritt weiter als 2015, eher einen Schritt zurück. Wir haben die Jugendlichen im Regen stehen lassen.“

Gerne hätten einige Ausschussmitglieder auch die genauen Abläufe der letzten Monate zur Vinckestraße noch tiefergehend thematisiert, um zu erfahren, an welcher Stelle genau das Kind in den Brunnen gefallen ist. Die Kommunikationsstrukturen, so Stolte, ließen sich aber nicht mehr ganz aufdröseln. So bleibt an diesem Punkt auch der Vorwurf im Raum stehen, das Objekt sei von der Verwaltung nicht gewollt gewesen und bewusst kaputt gerechnet worden.

Wer übernimmt die organisatorische Begleitung?

Die Suche nach einem passenden Objekt geht nun weiter. Die einstimmig gefasste Empfehlung des Ausschusses sieht vor, dass die Verwaltung bis zur nächsten Sitzung in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Jugendlichen und auf Basis deren Konzeptes eine passende Immobilie sucht und vorstellt. Dann soll der Jugendhilfeausschuss die Möglichkeit haben, über die zur Verfügungstellung von Finanzmitteln zu beraten.

Nach Möglichkeit soll das Projekt – darauf drängte Kämmerer Michael Wojtek angesichts der angespannten Haushaltslage – aber haushaltsneutral und unter Einbeziehung von Spenden und Sponsoren laufen. Monika Körner-Weinert, Vorsitzende Kinderlobby, signalisierte erneut, dass die Kinderlobby weiterhin voll hinter dem Konzept stehe und es auch finanziell unterstützen wolle – allerdings nur bei einem Objekt, das zum Konzept passe, und bei einer Zusage, dass die Stadt den Jugendlichen eine personelle Unterstützung für die organisatorischen Dinge zur Seite stelle. Genau dieser Punkt ist am Ende aber noch offen geblieben. Das Kinder- und Jugendbüro hatte bereits mitgeteilt, dass es für die erforderliche Begleitung keine Kapazitäten habe, und regt eine zusätzliche Honorarkraft an. Kämmerer Wojtek hingegen erklärte, dass das Kinder- und Jugendbüro in der Lage sein müsse, ein solches Projekt zu begleiten. Das werde nun im Verwaltungsvorstand besprochen.