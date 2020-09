Jugendliche in Iserlohn attackieren Angestellte mit Reizgas

Iserlohn. Die 35-jährige Frau musste nach dem Vorfall in einem Möbelmarkt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Reizgasattacke auf eine Möbelmarktangestellte am Karnacksweg in Iserlohn: Laut Angaben der Polizei soll sich dort am Dienstag gegen 16.45 Uhr eine Gruppe von jungen Leuten zunächst „ungehörig“ verhalten haben. Eine Angestellte habe sie darum des Geschäfts verweisen wollen. Als Reaktion habe ein junger Mann die 35-jährige Frau mit Reizgas attackiert. Der Täter sowie ein weiterer junger Mann und eine Frau, alle geschätzt um die 18 Jahre alt, flohen darauf in Richtung Innenstadt. Einer der Männer soll komplett in schwarz gekleidet gewesen sein, der andere trug Jogginghose und einen Rucksack. Die junge Frau soll blonde Haare mit auffälligen grünen Strähnen haben. Die 35-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus, sollte aber noch am Abend entlassen werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02371/9199-0.