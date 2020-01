Iserlohn. Über das Ehrenamt der Presbyter spricht Jutta Stricker bei der Frauenhilfe Grüner Weg.

Jutta Stricker stellt Presbyter-Arbeit vor

Presbyterwahlen stehen am 1. März in einigen evangelischen Kirchengemeinden an. Jutta Stricker übt das Ehrenamt aus und stellt es bei ihrem Besuch bei der Frauenhilfegruppe Grüner Weg am Mittwoch, 5. Februar, ab 15 Uhr im Gemeindehaus am Dördelweg 25 vor. Interessierte sind dazu willkommen. Fragen beantwortet Sigrun Greve unter 02371/660109.