Kandidaten stellen sich in der Iserlohner „Wahl-Arena ‘22“

Iserlohn. Der Iserlohner Kreisanzeiger und die Volkshochschule laden am Montag, 25. April, um 19 Uhr zur Diskussionsrunde in die Städtische Galerie ein.

Putins Vernichtungsfeldzug gegen die Menschen in der Ukraine; Klimaschutz und Energie; die A 45 und andere drängende Verkehrsprobleme in der Region; die Situation der Schulen nach der Pandemie und nicht zuletzt die medizinische Versorgung mit Blick vor allem auf die Krankenhäuser – diese und auch noch weitere Themen sollen am Montag im Mittelpunkt der „Wahl-Arena ‘22“ stehen, zu der die Heimatzeitung und die Volkshochschule Iserlohn in die Städtische Galerie einladen.

Ab 19 Uhr stehen der Landtagsabgeordnete Thorsten Schick (CDU) und seine Herausforderer Anja Ihme (SPD), John Haberle (Grüne), Alexander Lilienbeck (FDP), Klaus Laatsch (AfD) und Nancy Wolff (Die Linke) Rede und Antwort. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Kandidaten der derzeit im Bundes- und/oder Landtag vertretenen Parteien einzuladen, damit in den geplanten 90 Minuten alle ihre Standpunkte darlegen können und es zu einer lebhaften Debatte kommt“, sagt IKZ-Chefredakteur Torsten Lehmann, der gemeinsam mit seinem Stellvertreter Thorsten Streber die Diskussionsrunde moderieren wird.

Wer live vor Ort mit dabei sein möchte: Einzige Corona-Beschränkung ist das Tragen einer Maske, die auf den mit Abstand gestellten Sitzplätzen aber abgenommen werden kann. Die Zuschauer vor Ort können dann auch gerne Fragen stellen, ebenso wie die des Live-Streams auf Facebook unter ikz-online.de. Und Fragen können auch gerne noch vorab an redaktion@ikz-online.de per Email geschickt werden.

