„Karriere im MK“ nur digital?

Nach der Verschiebung des Campus Symposiums auf das kommende Jahr steht auch hinter der Durchführung der Ausbildungs- und Studienbörse „Karriere im MK“ am 10. September ein mehr als großes Fragezeichen. Und das aber nicht nur wegen des Wegfalls der Zeltstadt als Veranstaltungsort: Dem Vernehmen nach wird die Börse in diesem Jahr auch nicht an einem alternativen Standort stattfinden, da das Infektionsrisiko angesichts der erwarteten mehr als 3000 jugendlichen Besucher derzeit schlichtweg als zu groß, ja nicht beherrschbar eingeschätzt wird. Zumal ja auch das Verbot von Großveranstaltungen zu dem Zeitpunkt aller Voraussicht nach erst zehn Tage (hoffentlich) Geschichte sein wird. Ob und in welcher Form (digital?) „Karriere im MK“ 2020 doch noch den wichtigen Kontakt zwischen Unternehmen und potenziellen Azubis herstellen kann, will der ausrichtende Arbeitskreis in den nächsten Tagen bekanntgeben.