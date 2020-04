Karstadt und Saturn wieder geöffnet

Der Einzelhandel in der Iserlohner Innenstadt hat am Montag einen weiteren Schritt nach vorn gemacht. Es öffneten auch die ersten großen Geschäfte und Kaufhäuser, so beispielsweise Galeria Karstadt Kaufhof und Saturn, allerdings so wie vorgeschrieben mit einer auf 800 Quadratmeter reduzierten Verkaufsfläche. Und gestern war natürlich auch der Tag, an dem beim Einkaufen erstmals die Maskenpflicht galt.

Rund um Wermingser und Co. trugen in den Geschäften sowohl das Personal als auch die Kunden Atemschutzmasken, teilweise wurde das auch durch Sicherheitsdienste an den Eingängen kontrolliert. Was auffiel: Außerhalb der Geschäfte gönnten sich viele Innenstadtbesucher eine „Anzugs-Erleichterung“, sprich sie zogen die Masken ein paar Zentimeter herunter, um freier atmen zu können. Das, so erklärte eine zufällig vorbeikommende Streife des Ordnungsamtes, sei auch zulässig. Nur innerhalb der Geschäfte müsse die Maske aufgesetzt werden. Mit der Einhaltung der Maskenpflicht zeigte sich die Streife zufrieden. Eingegriffen werden musste allerdings in Fällen, in denen sich in der Innenstadt kleinere Grüppchen bildeten, dass ist auch mit Maske weiterhin nicht erlaubt.

Maskenpflicht ist einerichtige Maßnahme

Mit Maske waren auch Lucienne und Heike Bremecker zum Einkaufen unterwegs. Das Tragen der Maske sei schon etwas umständlich, sagte Heike Bremecker. In ein paar Tagen werde man sich schon dran gewöhnen, meinte Tochter Lucienne. Beide waren sich aber einig, das die Maskenpflicht in der aktuellen Situation eine richtige Maßnahme sei.

Für Saturn in Iserlohn war der Lockdown ja besonders dramatisch. Gerade waren die umfangreichen Umbauten für die große Wiederöffnung abgeschlossen, kam das vorübergehende Aus. Gestern konnten Filialleiter Claudio Vurro und sein Team endlich wieder Kunden begrüßen. Am Eingang wurden numerierte Karten ausgeben, um sicherzustellen, dass nicht mehr als 25 Kunden gleichzeitig das Geschäft betraten. Um innerhalb der 800-Quadratmeter-Grenze zu bleiben, war ein Teil der Verkaufsfläche abgesperrt. Um dennoch ein möglichst breites Angebot machen zu können, so Vurro, seien einige Waren noch etwas umgestellt worden. Besonders gefragt seien Computer, Drucker und moderne Handys, auch Webcams. Möglicherweise, so Vurro, wollten einige Kunden ihr Homeoffice dringend aufrüsten. Vurro lobte die Kunden für ihre Disziplin, nicht nur was die Maskenpflicht anbelangt.

Erste zarte Pflänzchen sprießen seit gestern auch wieder bei Galeria Karstadt Kaufhof. Im Erdgeschoss des großen Kaufhauses ist auf einer 800 Quadratmeter großen Fläche der Verkauf gestartet. Auch hier wird kontrolliert, dass nicht zu viele Kunden gleichzeitig ins Haus strömen. Die Besonderheit: Auf einer Aktionsfläche werden auch Waren angeboten, deren angestammte Plätze wegen der Flächenbegrenzung nicht zugänglich sind. Geöffnet ist auch wieder die Lebensmittelabteilung. Sie ist aber nur separat über den Eingang zum Untergeschoss am unteren Schillerplatz erreichbar.

Weitere große Geschäfte in der Iserlohner Innenstadt stehen in den Startlöchern. So weist ein Aushang am Eingang bei B&U darauf hin, dass hier ab Mittwoch wieder der Verkauf startet. Zunächst auf rund dreiviertel der Fläche des Erdgeschosses, wie Julia Werner vom Marketing berichtet. Auf dieser Fläche solle ein möglichst breites Angebotsspektrum präsentier werden. Bei H&M gibt es ebenfalls einen Aushang, hier werden sich erstmals am Dienstag wieder die Türen öffnen.

Volker Hellhake von Life-Sport gehört zu den Iserlohner Kaufleuten, die ihren Laden bereits seit einer Woche wieder öffnen dürfen. Seine erste Zwischenbilanz: Wegen des guten Wetters der vergangenen Tage waren Lauf- und Wanderschuhe sehr gut gefragt. Dennoch rechnet Hellhake damit, dass nur 70 bis 80 Prozent des üblichen Jahresumsatzes erreicht werden können. In seiner Funktion als Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft wünscht sich Hellhake, dass der Iserlohner Einzelhandel bald wieder zu einer einheitlichen Kernöffnungszeit zurückkehrt. Geschäfte würden nun eine Mittagspause machen, die das sonst nicht getan haben, andere Geschäfte wiederum würden bereits um 16 Uhr schließen. Und für eine weitere Normalisierung des Innenstadtlebens, so Volker Hellhake, sei es wichtig, dass bald auch die Gastronomie unter Auflagen wieder öffnen dürfe und die Flächenbegrenzungen bei den großen Geschäften entfallen.