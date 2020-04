Karstadt will Miete auch in Iserlohn nicht zahlen

Ein Bericht auf „Spiegel Online“ am Mittwochmorgen ließ aufhorchen. Demnach soll Galeria Karstadt Kaufhof seinen Vermietern mitgeteilt haben, die Mietzahlungen für April und voraussichtlich auch für Mai und Juni auszusetzen. Der Essener Warenhauskonzern kündigte demnach an, die Mietzahlungen nicht etwa stunden, sondern komplett ausfallen zu lassen. So könnte es jedenfalls interpretiert werden. Argumentiert werde laut des Nachrichtenmagazins damit, dass ja aktuell ein „Gebrauch der Mietsache“ nicht gewährt werde. Und man wolle sich sogar vorbehalten, die Hälfte der gezahlten März-Miete zurückzufordern. Auf Nachfrage der Heimatzeitung erklärte der Erste Beigeordnete Michael Wojtek, dass auch die Stadt Iserlohn am Montag ein entsprechendes Schreiben von Karstadt erhalten habe. Bekanntlich ist die Stadt Iserlohn Eigentümerin der Kaufhausimmobilie am Schillerplatz und somit Vermieterin von Karstadt.

Wojtek wünscht sich einedirekte Kommunikation

Wojtek betonte, dass die Fälligkeiten der Mietzahlungen ja rechtlich weiterhin eintreten würden. Unter Beteiligung der Politik wolle man nun beraten, wie mit dem „Ansinnen“ von Karstadt umzugehen sei. Das Rechtsamt prüfe den Fall intensiv. Die Stadt müsse ihre Rechtsposition aufrechterhalten. Mit öffentlicher Kritik an Karstadt möchte sich Wojtek zurückhalten, er lässt aber durchaus durchblicken, dass er die „einseitige Kommunikation“ seitens des Konzerns für fragwürdig hält. Sinnvoller sei doch eine direkte Kommunikation, in der beide Seiten zunächst ihre Positionen austauschen könnten.

Und das vielzitierte Corona-Gesetz zum Thema Mieten räume ja nur Stundungsmöglichkeiten ein, rücke Mietzahlungen aber keinesfalls in einen Status der Beliebigkeit. Und gestundete Mietzahlungen müssten auch bis spätestens Juni 2022 zurückgezahlt werden.

Auswirkungen auf dieSchillerplatzplanungen?

Je nachdem, wie sich die Situation weiterentwickelt, dürfte nicht auszuschließen sein, dass das Thema Karstadt auch einen Einfluss auf die Schillerplatzplanungen haben könnte. Fraglich, so Wojtek, sei ja auch, ob aufgrund der aktuellen Auswirkungen der Coronakrise auf den Einzelhandel die Investoren des Warenhauskonzerns an gemachten Investitionszusagen festhalten würden. Wie dem auch sei, auch aktuell hat der Fall Karstadt schon gravierende Auswirkungen. Offiziell nennt die Stadt Iserlohn zwar nicht die Höhe der Mietzahlungen, die Karstadt monatlich zu entrichten hat, nach unseren Informationen ist aber von einem sechsstelligen Betrag auszugehen, wohlgemerkt monatlich.

Das Thema Mietzahlungen im Einzelhandel ist natürlich kein reines Karstadt-Thema. Insbesondere die großen Konzerne, so Wojtek, würden dieser Tage die jeweiligen Vermieter kontaktieren. Als Vermieterin betroffen ist die Stadt Iserlohn beispielsweise auch am Stadtbahnhof. Hier geht es offenbar aber gesitteter zu als im Fall Karstadt. Teilweise, so Wojtek, würden dort ja die Geschäfte der Betriebe weitergehen. Wo das nicht der Fall ist, gebe es auch Stundungsanträge.

Eine Haushaltssperreist keine Utopie mehr

Betroffen ist die Stadt Iserlohn natürlich nicht nur an der „Mietenfront“, sondern auch beim Thema Gewerbesteuer. Stand Ende letzter Woche, so Wojtek, seien bei der Stadt Iserlohn 60 Stundungsanträge mit einem Volumen von etwa 300.000 Euro eingegangen – Tendenz stark steigend. Für Freitag erwartet Wojtek neue Zahlen. Markante Einnahmeverschlechterungen gleich in mehreren Bereichen, auch bei den Kita-Gebühren, könnten nach Einschätzung von Michael Wojtek, der ja nicht nur Erster Beigeordneter, sondern auch Kämmerer ist, dazu führen, dass eine Haushaltssperre verhängt werden muss. Dabei ist er sich bewusst, dass das auch zusätzliche Verluste in der Wirtschaft verursachen könnte, wenn die Stadt beispielsweise von angedachten Aufträgen Abstand nehmen würde. Und solche Verluste in der Wirtschaft würden in anderer Form dann wieder Auswirkungen auf die städtischen Einnahmen haben, es droht also möglicherweise ein fataler Kreislauf. Auch das Thema Haushaltssicherung – hier hat die Stadt ja seit vielen Jahren erfolgreich dafür gekämpft, nicht unter dieses Instrumentarium zu fallen – könnte irgendwann wieder aktuell werden. Wojtek betont aber: „Wir werden zunächst alles tun, damit es nicht soweit kommt.“