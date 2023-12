Karten gewinnen für Stevie-Wonder-Show in Iserlohn

Iserlohn Für die „Stevie Wonder Story“ im Parktheater Iserlohn gibt es Karten zu gewinnen. Wie beim Gewinnspiel mitgemacht werden kann.

Vier Jahrzehnte voller Chart-Hits verspricht „The Stevie Wonder Story“ am Donnerstag, 7. Dezember, um 20 Uhr im Parktheater Iserlohn. Der Abend ist eine Hommage an einen der kreativsten Musiker unserer Zeit. Seine großen Hits wie zum Beispiel „Superstition“, „I just called to say I love you“ und viele mehr werden in einer einzigartigen Bühnenshow vereint. Mit einer unglaublichen Besetzung von Musikern und Sängern, die mit einigen der größten internationalen Künstler der Welt getourt haben, ist „The Stevie Wonder Story“ eine künstlerische Explosion.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Für dieses atemberaubende Konzert verlosen wir drei „Meet & Greet“ für je zwei Personen inklusive Freikarten zur Show. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Donnerstag, 7. Dezember, 10 Uhr möglich. Einfach eine Mail mit Name, Adresse und Telefonnummer an red.iserlohn@ikz-online mit „Stevie Wonder“ als Betreff schreiben. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn