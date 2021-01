Katholiken kehren zu Präsenzgottesdiensten zurück

Iserlohn. Die Gremien des Pastoralverbundes Iserlohn haben sich nach kontroverser Diskussion für die Öffnung entschieden.

Der katholische Pastoralverbund Iserlohn öffnet seine Kirchen und kehrt zu Präsensgottesdiensten zurück. An vier von neun Kirchstandorten (Heilig Geist, St. Aloysius, St. Hedwig und St. Josef) werden sonn- und werktags sowie an zwei Standorten (St. Michael und Dreifaltigkeit) nur werktags wieder Eucharistiefern stattfinden. Die genauen Zeiten stehen auf der Homepage des Pastoralverbundes. Diese Regelung beginnt am kommenden Dienstag, 2. Februar, und gilt vorläufig bis zum 14. Februar. Das teilt Pfarrer Johannes Hammer in einer Pressemitteilung mit.

Nachdem seit Weihnachten alle Gottesdienste ausgesetzt waren, sei ein Beratungsprozess über eine mögliche Rückkehr zu den Präsenzgottesdiensten angestoßen worden. In diesen Prozess waren das Pastoralteam, die Gemeindeleitungs- und Begrüßungsteams, die an den Kircheingängen Ordnerdienste tun, als auch die Sprecher der Gremien involviert. „Die Diskussion darüber verlief kontrovers. Offenkundig gibt es in der jetzigen Situation kein ,richtig oder falsch’“, schreibt Hammer. So werde auf der einen Seite argumentiert, solidarisch gegenüber der Gesellschaft zu sein, indem man die Kirchen geschlossen hält. Auf der anderen Seite stehe das Grundbedürfnis, seinen Glauben in Gemeinschaft zu praktizieren.

Die Hygienevorschriften sind noch einmal verschärft worden. Neu ist die Notwendigkeit des Tragens eines medizinischen Mundnasenschutzes (OP-Maske oder FFP-2-Maske), die nochmalige Reduzierung der Platzkontingente und die Austeilung der Kommunion am Platz in nunmehr allen Kirchen.

Zu den eigentlichen, sonntäglichen Gottesdienstzeiten sind die Kirchen ohne Gottesdienst als „offene Kirchen“ zum persönlichen Gebet weiterhin geöffnet. Die Kirche St. Gertrudis bleibt, wie berichtet, komplett geschlossen.