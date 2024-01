Einzelhandel Kaufland in Iserlohn hält an zwei Standorten fest

Iserlohn Kaufland soll planen, in NRW Filialen zu schließen. Die Märkte an der Raiffeisenstraße und am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn sind nicht betroffen.

Ein Artikel im Online-Medium „Karlsruhe Insider“ sorgt offenbar für Gesprächsstoff auch in der Iserlohner Einzelhandelsszene. Laut Bericht plant Kaufland die Schließung mehrerer Standorte in Nordrhein-Westfalen, so in Siegen, Recklinghausen, Bochum, aber auch Dortmund. Das lässt offenbar Spekulationen aufkommen, dass künftig auch der Name Iserlohn auf einer Schließungsliste auftauchen könnte, zumal Iserlohn ja gleich zwei Kaufland-Filialen beherbergt. Die eine im sanierten ehemaligen Real-Markt an der Raiffeisenstraße, also eher auf der „grünen Wiese“, die andere innerstädtisch am Theodor-Heuss-Ring.

In der Innenstadt ohne wirkliche Konkurrenz

Schon von Anfang an gab es Stimmen, die bezweifelten, dass Kaufland auf Dauer mit zwei Standorten in Iserlohn verbleiben würde. Und als Schließungskandidat wurde dann zumeist der etwas in die Jahre gekommene Innenstadt-Standort genannt. Dass es dazu nicht gekommen ist, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Kaufland am Theodor-Heuss-Ring ja seit der Karstadt-Schließung das einzige größerflächige Lebensmittelangebot in der gesamten Innenstadt darstellt. Und vielleicht stimmen deshalb ja auch die Zahlen des Marktes. Das könnte sich allerdings dann ändern, wenn im Rahmen der Realisierung der Schillerplatz-Bebauung dort ein großer Lebensmittel-Vollsortimenter und ein Discounter mit zeitgemäßem Flächenangebot einziehen sollten. So wird es ja von den Schillerplatz-Planern vorgesehen.

Es besteht kein Zusammenhang

Die Heimatzeitung hat in der Kaufland-Zentrale nachgefagt, ob für den Standort am Theodor-Heuss-Ring auf Sicht Investitionen geplant seien oder ob es Pläne gebe, sich von dem Standort zu trennen. Die Antwort: „Kaufland betreibt bundesweit über 770 Filialen, allein 140 davon in Nordrhein-Westfalen. Grundsätzlich sind wir immer an attraktiven Standorten interessiert und bestrebt, unser Filialnetz weiter auszubauen. Unsere Filiale in Iserlohn-Innenstadt betreiben wir seit 2007 und sind dort genau wie an der Raiffeisenstraße auch in Zukunft sehr gerne für unsere Kunden da. Ein Zusammenhang zwischen den geplanten Schließungen besteht nicht.“

Laut „Karlsruhe Insider“ fragen sich viele, warum überhaupt Filialen schließen müssten. Schließlich zähle Kaufland mit zu den beliebtesten Supermarktketten in der Bundesrepublik. Wie Kaufland laut „Karlsruhe Insider“ mitgeteilt haben soll, habe die Entscheidung mit „langfristigen Entwicklungspotenzialen“ zu tun. Das Unternehmen prüfe demnach alle Filialen unabhängig voneinander. Dabei, so heißt es weiter, spielten offenbar Faktoren wie die Rahmenbedingungen der bestehenden Mietverträge, die Wirtschaftlichkeit des Standortes und weitere Fragen eine Rolle.

