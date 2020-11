Kaum Verstöße gegen Kontaktverbote in Iserlohn

Seit Anfang November läuft der zweite Lockdown, bereits seit Ende Oktober gilt eine Verfügung des Märkischen Kreises, aufgrund derer eine Maskenpflicht in den Innenstädten von Iserlohn und Letmathe herrscht. Größere Verstöße, etwa so genannte Super-Spreader-Events, wie sie aus einigen Nachbarstädten berichtet wurden, sind in Iserlohn bisher ausgeblieben – trotz anderslautender Gerüchte rund um eine türkische Hochzeit (wir berichteten), die letztlich in Dortmund stattfand. Und die nicht wie vermutet für eine große Zahl von Ansteckungen von Iserlohner Bürgern gesorgt hat.

„20 Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen“, sagt die städtische Ordnungsamtsleiterin und Pandemiebeauftragte Angela Schunke, seien seit Anfang November erfasst worden. Ursächlich waren hier vier Treffen von Gruppen in unerlaubten Größen. Jede der 20 betreffenden Personen muss dabei ein Bußgeld von 250 Euro zahlen.

Seit Beginn der Pandemie sind in Iserlohn nun 438 Fälle von Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen vom Iserlohner Ordnungsamt registriert worden. 112.540 Euro an Bußgeldern wurden verhängt, wie eine Nachfrage ergab. Im November, seit Beginn des zweiten, etwas weniger stringenten Lockdowns, wurden bisher 24 Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung festgestellt – davon drei wegen fehlender Mund-Nase-Bedeckung, die 20 erwähnten wegen Nichteinhaltung der Kontaktbeschränkungen, außerdem gibt es ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen § 14, in einem gastronomischen Betrieb hatten sich also unerlaubt Gäste befunden.

In einer Aufstellung, die auf Nachfrage der Heimatzeitung Anfang Juli erfolgt war, lag die Fallzahl bei 351, die Summe der Bußgelder bei 77.000 Euro. Der Großteil davon betraf mit 52.200 Euro den April. Der Anstieg ist also eher moderat. Zumal die Auflagen seit Ende Oktober strenger geahndet werden, da wohl mittlerweile niemand mehr glaubhaft behaupten kann, Vorgaben seien nicht bekannt.

„Zwei Mal“, sagt Angela Schunke, hätten Mitarbeiter im Gastro-Bereich kurz nach 23 Uhr auf geltende Vorschriften hinweisen müssen. Ansonsten seien die Regeln hier eingehalten worden.

Zivile Kontrollen als Option, aber nicht geplant

Ähnlich verhalte es sich mit der Maskenpflicht in der Fußgängerzone, wo das Ordnungsamt vor allem an „neuralgischen Punkten“, also Zugängen wie der Unnaer Straße oder im Bereich Karstadt-Gebäude, verstärkt kontrolliert. „Natürlich sind das immer nur Momentaufnahmen“, sagt die Pandemiebeauftragte Anbetracht dessen, dass Einzelne die Masken womöglich nur aufsetzen, sobald Ordnungsamtsmitarbeiter in der Nähe sind.

Die Möglichkeit ziviler Kontrollen behält sich das Ordnungsamt zwar vor. Geplant ist dies aber derzeit nicht. Vielmehr wolle man laut Ordnungsamtsleiterin Angela Schunke lieber weiter auf Dialog und Beratung setzen.