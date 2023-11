Soziales Keine Mobile Wache am Fritz-Kühn-Platz in Iserlohn

Iserlohn Probleme der Anlieger und Anwohner am Iserlohner Fritz-Kühn-Platz pausieren wegen des Wetters. Alle warten auf langfristige Lösungen.

Im Februar, und damit noch vor dem Frühling, will die Stadtverwaltung die Ergebnisse ihrer Umfrage präsentieren, wie Nutzer und Anlieger die Situation am Fritz-Kühn-Platz in Iserlohn einschätzen. Das kündigte Burcu Öcaldi aus dem Sozial-Ressort im Rathaus jetzt an. Die Umfrageergebnisse sollen die „sachliche Grundlage“ bilden, um daraus Maßnahmen abzuleiten.

In der Februar-Sitzung des Sozialausschusses sollen die Ergebnisse der „qualifizierten Interviews“ vorgestellt werden, kündigte Öcaldi am Montagnachmittag bei einem Ortstermin am Fritz-Kühn-Platz, zu dem die CDU eingeladen hatte, an. Zuletzt hatte die CDU Ende Juni, fast auf den Tag genau vor fünf Monaten, zu einem Ortstermin eingeladen – seinerzeit im Sonnenlicht und bei hochsommerlichen Temperaturen. „Seitdem ist einige Zeit vergangen“, stellte CDU-Fraktionschef Fabian Tigges angesichts von leichtem Schneetreiben und wenigen Graden über Null fest – passiert ist seit dem vergangenen Treffen zumindest in der Einschätzung einiger Anwohner und Anlieger so gut wie nichts. „Wir müssen die Zeit jetzt in den Wintermonaten nutzen, um, wenn es warm wird, nicht wieder eine angespannte Situation zu erleben“, gab Tigges als Devise aus.

Manchem Anlieger war auch diese zeitliche Perspektive schon zu weit entfernt. Hilf- und Hoffnungslosigkeit haben sich breit gemacht. Die Schilderungen der Probleme, mit denen sie vor ihrer Haustür konfrontiert sind, bleiben die gleichen: öffentlicher Alkohol- und Drogenkonsum, laute Musik, Urin und Fäkalien im Gebäudeeingang, Belästigungen von Patienten und Mitarbeiterinnen einer Praxis. Von „vier eingeschlagenen Fensterscheiben“, berichtete Hilke Müsse vom Förderkreis Iserlohner Museen. Alles das, was beim Sommertermin auch schon zur Sprache kam.

42 Verwarnungen und vier Platzverweise in zwölf Monaten

„Der Fritz-Kühn-Platz steht im Fokus: Wir schauen da hin“, versicherte Christian Eichhorn, Ressortleiter Bürger, Sicherheit und IT im Rathaus – und hatte Zahlen mitgebracht, um diese Aussage zu belegen. Vom 1. Juni bis 21. Oktober habe es 221 Kontrollen auf dem Platz durch das Ordnungsamt gegeben, die protokolliert worden sind. Von Mai 2022 bis Mai 2023 seien 42 mündliche Verwarnungen ausgesprochen und vier Platzverweise erteilt worden.

Ich kann mehr Kontrollen durch das Ordnungsamt derzeit nicht anbieten, weil dazu das Personal fehlt. Christian Eichhorn, Ressortleiter Bürger, Sicherheit und IT im Rathaus

Weil die Kontrollen, ebenso wie die Gespräche, die Streetworker und Quartierslotse Uwe Browatzki geführt hat, nicht ohne Wirkung blieben, so die Einschätzung der Anlieger und Anwohner, entstand in der Runde, die sich im Postmuseum zusammengesetzt hatte, die Idee, den Platz als Ort für möglichst viele verschiedene Nutzer attraktiv zu machen: Mütter mit kleinen Kindern oder Studenten, die sich bei gutem Wetter auf der Rasenfläche und unter den Bäumen aufhalten könnten, wie es Benjamin Korte vorschwebte. Und zusätzlich eine Mobile Wache am Platz mit Mitarbeitern von Ordnungsamt und Polizei.

Polizei durch Kontrollen in Lüdenscheid gebunden

Der Idee einer Mobilen Wache erteilte allerdings Christian Eichhorn sofort eine Absage. „Ich kann mehr Kontrollen durch das Ordnungsamt derzeit nicht anbieten, weil dazu das Personal fehlt. Und auch die Polizei sagt, dass sie durch die Großkontrollen im Kreisgebiet (Lkw-Durchfahrtsverbot in Lüdenscheid nach der A45-Sperrung; Anm. d. Red.), kein Personal für eine Ordnungspartnerschaft am Fritz-Kühn-Platz hat“, erläuterte Eichhorn.

Damit fühlten sich die CDU-Politikerinnen und -Politiker wie auch die Anlieger keinen Schritt weiter als im Sommer. Jetzt warten alle gespannt auf das Ergebnisse der Umfrage und damit auf den Februar. „Im Rathaus muss ressortübergreifend gearbeitet werden. Und eigentlich müsste der Fritz-Kühn-Platz Chefsache sein“, fasste Unions-Fraktionschef Fabian Tigges in Richtung Bürgermeister Michael Joithe zusammen.

