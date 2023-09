Die Polizei traf am Iserlohner Stadtbahnhof einen Mann an, der einer Busfahrerin ins Gesicht gespuckt hat.

Körperverletzung Kein Ticket: Hemeraner bespuckt Busfahrerin in Iserlohn

Iserlohn/Hemer. Ein Hemeraner hat eine Busfahrerin am Stadtbahnhof in Iserlohn ins Gesicht gespuckt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Ein 37-jähriger Hemeraner betrat am Montagnachmittag laut Polizeiangaben, gegen 16.30 Uhr, einen Bus am Stadtbahnhof in Iserlohn. Der Busfahrerin konnte er kein gültiges Ticket vorweisen. Als sie ihn daraufhin bat ein Ticket zu kaufen oder den Bus unverzüglich zu verlassen, spuckte der Mann ihr unvermittelt ins Gesicht.

Anschließend verließ er den Bus. Die Polizisten trafen den Mann in der Nähe des Busses an. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Zudem erhielt er einen Platzverweis.

