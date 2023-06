„Kein Tresor“: Polizei in Iserlohn warnt nach Auto-Aufbruch

Ein Auto ist an der Griesenbraucker Straße in Iserlohn aufgebrochen worden.

Iserlohn. Ein Auto ist am Griesenbrauck in Iserlohn aufgebrochen worden. Wieso die Polizei jetzt erneut Autobesitzerinnen und -besitzer warnt.

In der Nacht zum Montag ist an der Griesenbraucker Straße in Iserlohn die Tür eines schwarzen Audi A5 Sportback aufgebrochen. So gelangten die Täter laut Bericht der Polizei in das Fahrzeuginnere und entwendeten eine Geldbörse.

Die Polizei warnt deshalb erneut: „Ein Auto ist kein Tresor.“ Deshalb sollten keine Wertsachen im Wagen liegen gelassen werden – weder offen sichtbar, noch vermeintlich versteckt.

