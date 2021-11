Keine Bücher für Rollifahrer in Iserlohns Stadtbücherei

Iserlohn. Seit mehr als einem Monat ist der Aufzug der Stadtbücherei im Alten Rathaus nun schon defekt.

Barrierefreiheit und soziale Teilhabe für Menschen mit Behinderung – auch die Stadt Iserlohn hat sich diese auf die Fahnen geschrieben. Ziel ist es, Menschen mit Beeinträchtigung die Nutzung von öffentlichen Gebäuden oder dem öffentlichen Raum ohne Erschwernis oder fremde Hilfe möglich zu machen. Das gelingt mal mehr, mal weniger, wie das Beispiel der Stadtbücherei zeigt. Seit 1976 ist die öffentliche Bibliothek im Alten Rathaus untergebracht. Das stattliche Gebäude aus dem Jahr 1876 entspricht den damaligen Ansprüchen an Funktionalität und Ästhetik – an die Barrierefreiheit dachte damals noch niemand.

Das Ergebnis: Vom Eingang am Alten Rathausplatz bis zur Ausleihe sind viele Stufen zu erklimmen – ein unüberwindbares Hindernis für alle Menschen, denen das Treppensteigen aufgrund von Alter oder Krankheit schwerfällt, die mit Rollator oder Kinderwagen unterwegs sind oder im Rollstuhl sitzen. Für Letztere wurde eine elektrische Rampe angebracht, die die Stufen vom Eingang bis zum tieferliegenden Treppenhaus überwindet. Aber danach ist Schluss für alle Menschen mit Beeinträchtigung, nichts geht mehr – und das seit mehr als 38 Tagen. Am 11. Oktober hatten sich sechs Jugendliche „einen Spaß“ gemacht und den Aufzug durch Hüpfen zum Stehen gebracht. Eine Sachbeschädigung, die auch in anderen Städten immer öfter auftritt und sich in den sozialen Medien großer Beliebtheit erfreut – wie die vielen Videos davon zeigen. „Der Aufzug blieb zwischen den Stockwerken stecken und die Jugendlichen mussten von der Feuerwehr befreit werden“, erinnert sich Büchereileiterin Gudrun Völcker.

Es hapert an einem Ersatzteil

Danach wurde der Aufzug stillgelegt, eine sofortige Reparatur war nicht möglich, es fehlt ein Ersatzteil. „Es handelte sich dabei um einen Frequenzrichter, der bei einer Firma in Großbritannien bestellt werden musste“, sagt Claudia Zawada vom Kommunalen Immobilien-Management der Stadt Iserlohn. Die lange Dauer erkläre sich dadurch, dass die meisten Firmen keine Lagerhaltung mehr hätten, erst recht nicht für so ein spezielles Ersatzteil. Zawada: „Wir hoffen, dass das Teil gegen Ende der nächsten Woche da ist.“ Das Team der Stadtbücherei bekommt immer wieder den Unmut und die Traurigkeit von Menschen zu spüren, die gerade in der dunklen Jahreszeit ihre Freude im Lesen suchen – und nicht finden können. Manche sind traurig, andere wütend und sprechen von einem Skandal. Immerhin eine Sorge braucht niemand zu haben, der vor dem Aufzugausfall seine Bücher ausgeliehen hat: Die Rückgabe ist über den Medienrückgabekasten vor der Bücherei möglich – Mahngebühren drohen also nicht.

