Verkehr Keine Dauersperrung des Kurt-Schumacher-Rings in Iserlohn

Iserlohn. Die Teil-Freigabe der Straße erfolgt wohl im März.

Der seit Dezember wegen eines Brandes gesperrte Kurt-Schumacher-Ring wird nicht dauerhaft für den Individual-Verkehr abgeriegelt. Dies beschloss bei drei Enthaltungen von Vertretern von UWG-Piraten, Grünen und Linken am Dienstagabend der Verkehrsausschuss der Stadt im Ratssaal.

Wie berichtet, hatte das Thema vor allem im Internet für Diskussionen gesorgt. Zahlreiche Bürger beklagten Verkehrsbehinderungen im Bereich Altstadt und Rahmenstraße aufgrund des durch die Sperrung dorthin abfließenden Verkehrs. Die meisten Ausschussmitglieder sahen dies ähnlich, wollten außerdem zunächst weitere städtebauliche Weichenstellungen, so etwa zum Schillerplatz, abwarten.

Anfang März könnte nun eine der beiden Fahrbahnen am Kurt-Schumacher-Ring wieder freigegeben werden, wie Stadtpressesprecherin Christine Schulte-Hofmann auf Anfrage erklärte. „Aus Sicht der Bauaufsicht sind die Sicherungsmaßnahmen in dem Gebäude soweit abgeschlossen, dass nicht mehr beide Spuren benötigt werden.“ Allerdings sei es zuvor erforderlich, die Baustelle entsprechend zurückzubauen und vor allem auch noch verkehrsrechtliche Absprachen mit der MVG zu treffen. Das werde noch einige Tage in Anspruch nehmen.