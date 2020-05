Iserlohn. Berater geben telefonisch Hilfestellung

Morgen findet aufgrund der aktuellen Schließung des Continue-Büros keine Online-Beratung vor Ort statt. Die ehrenamtlichen Berater geben jedoch telefonisch oder per Geräte-Fernwartung Hilfestellung im Umgang mit PC, Handy und Co. Interessierte melden sich dazu bitte in der hauptamtlichen Koordinierungsstelle von „Continue“ unter 02371/217-2083.