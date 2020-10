Keine Weihnachtsfeste im Iserlohner Norden

Hennen. Gemeinschaftliche Stern-Aktion soll dafür den Zusammenhalt der Ortsteile symbolisieren.

Die Verantwortlichen der Stadtteile Hennen, Rheinen und Rheinermark haben – wie bereits berichtet – beschlossen, in diesem Jahr keine öffentlichen Advents-Treffen, Weihnachts-Märkte oder -Dörfer in der Vorweihnachtszeit anzubieten. Die Entscheidung wurde einmütig und einstimmig von der Werbegemeinschaft Hennen, der Nachbarschaft Rheinermark sowie den Dorfgemeinschaften Drüpp­lingsen und Rheinen getroffen.

Natürlich war es für die Ausrichter der beliebten Adventsveranstaltungen keine leichte Entscheidung. „Alle sind sich aber darüber einig, dass in diesem Jahr die Gesundheit über allen anderen Dingen steht“ begründet die Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Drüpplingsen, Alexandra Schroven, diesen Schritt. Und Doris Mikus, 1. Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Rheinen ergänzt: „Finanziell ist dieses Jahr für uns, genau wie für alle anderen Vereine ein absolutes Desaster. Gerade das Weihnachtsdorf ist für Rheinen eine wichtige, wenn nicht sogar die größte Einnahmequelle des Jahres.“ Aber die Verantwortlichen im Iserlohner Norden geben so schnell nicht auf. So haben die Damen der Werbegemeinschaft Hennen eine Aktion ins Leben gerufen, bei der die anderen Ortsteile sehr gerne mitwirken. Es werden Sterne aus Multiplexplatten geschnitten, die, mit einer Silberstahl-Stange versehen, zum Beispiel in die Vorgärten gestellt werden können. „So wollen wir zeigen, dass der Iserlohner Norden immer zusammenhält“ betont Ulrike Schipper für die Nachbarschaft Rheinermark.

Adelheit Bräuning und Karin Hönl von der Werbegemeinschaft Hennen verkünden, dass an markanten Punkten innerhalb Hennens, wie zum Beispiel der Grundschule, den Seniorenheimen oder der Kindergärten, Sterne, von der Werbegemeinschaft gesponsert, aufgestellt werden. Die Sterne können ab sofort bei den Verantwortlichen der Ortsteile vorbestellt werden. Die Sterne, die nach eigenen Wünschen selbst gestaltet werden können, haben einen Durchmesser von rund 30 Zentimetern und kosten sechs Euro pro Stück. Es werden noch Helfer gesucht, die bei der Bearbeitung behilflich sein können. Weitere Informationen und Auskünfte bzw. Vorbestellungen sind möglich bei: Optik Hönl für Hennen, Ulrike Schipper für Rheinermark, Alexandra Schroven für die DG Drüpplingsen, in Rheinen bei Doris Mikus oder auch unter

info@rheinen.de für alle Ortsteile.