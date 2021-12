Keine weiteren Konzerte im Henkelmann in diesem Jahr

Tyrid Cornelissen blickt dennoch auf gute Ansätze im Herbst zurück und hofft auf einen frischen Neustart im Frühjahr.

Das war es dann wieder für dieses Jahr. Der Rockabend mit der Musikschule von Dietmar Gröhlich war die letzte Veranstaltung im Henkelmann in diesem Jahr. An diesem Samstag sollte eigentlich noch die Band Virgin auftreten, und natürlich war für den zweiten Weihnachtstag wie immer eine Jazz-Matinee geplant. Aber nichts ist. „Das tut richtig, richtig weh“, sagt die Vorsitzende des Hot-Clubs, Tyrid Cornelissen.

Theoretisch wäre mit 2G nach aktueller Verordnungslage auch im Jazz-Club an der Oberen Mühle eine Menge möglich. „Aber wir leben ja derzeit nur im ,Ja vielleicht‘“, sagt sie. Und die Lage sei halt wie sie sei, die Leute seien wieder sehr vorsichtig und gingen nur ungern vor die Tür. Es gebe Impfdurchbrüche, alle ließen sich gerade noch boostern, die Zeit sei einfach nicht danach. „Wer geht morgens noch in den Club, wenn er nachmittags die Oma besuchen möchte“, fragt die Vorsitzende mit Blick auf den besonders schmerzhaften Ausfall der Weihnachts-Matinee. „Wir bedauern das sehr, aber auch wir möchten in dieser Zeit Rücksicht nehmen und uns vernünftig verhalten.“

Einzig die Mitgliederversammlung soll nach der Absage im vergangenen Jahr am Donnerstag, 16. Dezember, um 19 Uhr auf jeden Fall stattfinden.

Der Blick zurück mache aber Mut. Die Lesung mit Benny Mokross sei wunderbar gewesen, die Henkelmanntag in der Stadt seien großartig gelaufen. „Es liegt wirklich nicht am Mangel an Musikern oder am Nicht-Wollen,“ sagt sie und hofft, dass der Club im Frühjahr unter dann besseren Bedingungen wieder richtig durchstarten kann. Einige Termine gebe es schon, etwa rund um die „Criminale“ in Iserlohn. Und vielleicht könne man dann ja wieder ganz normal im Club Musik hören, ein Bier trinken und sich unterhalten – wie früher und ohne krampfige Hygiene-Regeln.

