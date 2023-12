Iserlohn: Kfz-Zulassung für Privatleute noch nicht möglich

Iserlohn/Hemer Nach dem Cyberangriff auf die Südwestfalen-IT ist die Kfz-Zulassung in Lüdenscheid ab Donnerstag wieder für Privatpersonen eingeschränkt möglich.

Aufgrund des Cyber-Angriffs auf den kommunalen IT-Dienstleister, die „Südwestfalen IT“, gibt es beim Märkischen Kreis weiterhin Einschränkungen in verschiedenen Bereichen. Der Kreis arbeitet intensiv daran, alternative Lösungen zu schaffen, um die Handlungsfähigkeit der Kreisverwaltung zu stärken und den Service für die Bürgerinnen und Bürger auszubauen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Hierzu hat der Märkische Kreis neben der bereits bestehenden Zusammenarbeit mit der Stadt Dortmund und dem Kreis Mettmann nun eine weitere Kooperation mit dem Kreis Borken vereinbart. Ab Donnerstag können im Kreishaus in Lüdenscheid mit Einschränkungen wieder Kfz-Zulassungen angeboten werden, behelfsmäßig und mit dem Kennzeichen BOH (steht für Bocholt). Während Kfz-Zulassungen für die Händler und Zulassungsdienste weiterhin im Kreis Mettmann und bei der Stadt Dortmund bearbeitet werden, haben Privatpersonen ab Donnerstag, 14. Dezember, die Möglichkeit, telefonisch einen Termin in der Zulassungsstelle in Lüdenscheid zu vereinbaren. Termine können nur telefonisch unter der Rufnummer 02351 966 60 vereinbart werden. Eine Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich.

Termine im Bürgerbüro in Iserlohn sind leider noch nicht möglich. Wichtig: Zulassungen können weiterhin nicht in der normalen Menge erfolgen. Daher werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, nur in dringenden Fällen von dem Angebot Gebrauch zu machen.

„Virtuelle Außenstelle“ des Kreises Borken

Die praktische Vorgehensweise für die Fahrzeugzulassung sieht wie folgt aus: Der Kreis Borken hat dem Märkischen Kreis mehrere Rechner zur Verfügung gestellt, die in der Zulassungsstelle in Lüdenscheid aufgebaut wurden und an denen die Zulassungen bearbeitet werden. Diese Rechner sind mit dem Fachverfahren im Kreis Borken verbunden, so dass die Zulassungsstelle in Lüdenscheid zu einer „virtuellen Außenstelle“ des Kreises Borken wird. Die Bürgerinnen und Bürger können sich telefonisch Termine für das Bürgerbüro der Kreisverwaltung in Lüdenscheid buchen. Die Bearbeitung der Anliegen kann direkt vor Ort erfolgen. Es werden jedoch keine MK-Kennzeichen, sondern nur Kennzeichen mit dem Unterscheidungszeichen BOH zugeteilt.

Dafür wird das Angebot in der Zulassungsstelle in Witten eingestellt. Die dort eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Märkischen Kreises arbeiten nun wieder in Lüdenscheid.

Umschreibung auf MK-Kennzeichen nicht erforderlich

Zulassungen oder Wunschkennzeichenreservierungen auf MK-Kennzeichen sind weiterhin nicht möglich. Fahrzeuge, die mit Kennzeichen aus den Partnerkommunen zugelassen wurden, können diese Kennzeichen behalten. Eine Umschreibung auf MK-Kennzeichen ist nicht erforderlich .Auch in den kommenden Wochen wird leider nur ein Notbetrieb machbar sein.

Der Märkische Kreis dankt den helfenden Zulassungsbehörden sowie den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und ihre Geduld in dieser herausfordernden Zeit. Die IT-Experten vor Ort setzen weiterhin alles daran, die Systeme so schnell wie möglich wiederherzustellen, um den gewohnten Service bieten zu können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn