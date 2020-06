Kfz-Zulassungsstelle Iserlohn vergibt wieder Online-Termine

Iserlohn/Kreis. Ab Montag weiten die Bürgerbüros des Kreises ihren Service aus. Längere Öffnungszeiten und Online-Terminvergabe sollen Warteschleifen abbauen.

Aufgrund der Corona-Krise ist der Zugang zu den Bürgerbüros bisher nur nach telefonischer Terminvergabe möglich. Im Krisenmodus wurde viel Personal für die Bewältigung der Pandemie eingesetzt. Jetzt schaltet der Kreis schrittweise in die normale Verwaltungsarbeit zurück. Ab Montag, 8. Juni, können die Bürgerbüros in Iserlohn und Lüdenscheid daher wieder etwas mehr Service bieten. Privatkunden und Firmen können neben der telefonischen auch wieder eine Online-Terminvergabe nutzen. Ausgenommen bleiben Autohäuser und gewerbliche Zulassungsdienste, die weiterhin eine so genannten Händlertasche abgeben. Gleichzeitig werden die seit der Corona-Pandemie eingeschränkten Öffnungszeiten und die Zahl der möglichen Termine noch einmal ausgeweitet. Für besonders schnell zu erledigende Anträge werden Termine an einem gesonderten Schalter angeboten.

Mit der Wiedereinführung der Online-Terminvergabe soll auch die telefonische Erreichbarkeit der Bürgerbüros verbessert werden, die bislang unter der hohen Zahl der Anrufe regelmäßig an ihre Grenzen stößt.