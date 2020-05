KiJuRat führt Interviews mit Politikern

Iserlohn. „Zoom“-Übertragung live im Internet

Seit gestern läuft in den Aktionsräumen des Kinder- und Jugendbüros an der Brüderstraße 20 die zweite Woche des „Zoom talk live“ des Iserlohner Kinder- und Jugendrates (KiJuRat), bei dem die Jugendlichen Vertreter aus Politik und Verwaltung im Rahmen einer Videokonferenz interviewen. Eine Woche voller interessanter Interviews liegt bereits hinter den KiJuRats-Mitgliedern, heißt es in einer Mitteilung. Drei Interviews wurden von den Moderatoren geführt und via „Zoom live“-Übertragung mit etwa 25 bis 30 weiteren Jugendlichen geteilt. Gesprächspartner waren Stadtbaurat Thorsten Grote, der Leiter des städtischen Ressorts Generation und Soziales, Martin Stolte, und Dr. Dagmar Lehmann, zuständig für Stadtentwicklung bei der Stadt Iserlohn. Am Montag wurde der Bürgermeisterkandidat der Partei Bündnis 90/Die Grünen, Martin Isbruch, von Imran Topouz interviewt. Heute folgt ein Interview mit Manuel Huff, dem Kandidaten der Partei Die Linke, der Jana Norina Finke Rede und Antwort steht. Am Donnerstag, 7. Mai, wird Eva Kirchhoff, die Bürgermeisterkandidatin der CDU, von Fatima Tahrioui interviewt. Alle Interviews beginnen um 17 Uhr.

Mit der Chatfunktion könnenFragen gestellt werden

Alle interessierten Jugendlichen sind eingeladen, an dem „Zoom talk live“ via Internet teilzunehmen. Insbesondere richtet sich die Einladung des KiJuRates an die Jugendlichen ab sechzehn Jahren, denn sie haben bei der Kommunalwahl am 13. September das aktive Wahlrecht. Beim „Zoom talk live“ können sie ihre Fragen live über die Chatfunktion stellen und die unterschiedlichen Kandidaten kennenlernen. Und so funktioniert es: Bei „Zoom“ braucht man sich nicht zu registrieren. Einfach rechtzeitig vor Beginn das Programm (https://zoom.us/download) herunterladen. Anschließend eine E-Mail an kijubue@iserlohn.de schicken und der Einladungslink zum Webinar wird bis zum Beginn des Seminars per E-Mail zugesandt. In den folgenden Wochen werden weitere Politiker und Personen des öffentlichen Lebens zum Talk erwartet. Informationen gibt es auf der Internetseite des Kinder- und Jugendbüros, kinderundjugemdbuero-iserlohn.de.