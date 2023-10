Kinderhospizdienst: Wichtige Hilfe durch Samurai Iserlohn

Iserlohn. Die Schülermannschaft des Inline-Skaterhockey-Vereins Samurai Iserlohn unterstützt den Kinderhospizdienst. Sie haben auch einen Vorteil dadurch.

Der ambulante Kinderhospizdienst „Kleine Raupe“ hat eine Geldspende der Schülermannschaft des Inline-Skaterhockey-Vereins SamuraiIserlohn erhalten. Gemeinsam mit Mike Kowalski von den Stadtwerken Iserlohn überreichte die U13 der Samurai einen Spendencheck über 500 Euro an Bettina Wichmann von den Johannitern, die stellvertretend für den Hospizdienst in die Heidehalle kam.

Im Zuge der „Heimathelden“-Aktion der Stadtwerke sollen Jugendsport-Teams etwas Gemeinnütziges oder Soziales tun, um einen neuen Trikotsatz von den Stadtwerken zu bekommen. Die Schülermannschaft der Samurai entschied sich, an einem Tag vor dem Hemeraner Edeka-Geschäft Waffeln zu backen. „Der Erlös davon geht zu 100 Prozent an den Kinderhospizdienst“, erklärt Mannschaftsbetreuer Lars Albrecht den gemeinnützigen Zweck. Es war also eine Aktion mit mehreren Gewinnern: Die Samurai-Schüler bekamen einen neuen Trikotsatz gestellt, und die „Kleine Raupe“ erhält eine Finanzspritze.

Kinderhospizdienst in Iserlohn braucht Spenden

„Wir leben hauptsächlich von Spenden, deshalb tut uns das sehr gut“, freute sich Bettina Wichmann, die auch schon eine Verwendung für das Geld hat. „Anfang Oktober machen wir nach fünf Jahren wieder eine Familienfreizeit in Meinerzhagen, da hilft jeder Cent.“

Der Kinderhospizdienst begleitet Familien von Kindern und Jugendlichen mit lebensverkürzenden Erkrankungen, sowohl zu Hause als auch im Hospiz. „Diese Aktion entsprach genau unseren Anforderungen. Das Team hat sich die Trikots verdient“, lobt Mike Kowalski.

Lars Albrecht zeigte sich glücklich über die neuen Trikots: „Unser Sport ist eine Randsportart, weshalb wir zu Spielen auch immer weit fahren müssen. Deshalb ist die Trikotaktion super, da sie uns finanziell entlastet.“

