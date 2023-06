Foto: Michael May / IKZ

Am Alten Rathausplatz hat ein 28-Jähriger versucht, Kleidung aus einem Geschäft zu schmuggeln.

Kriminalität Kinderwagen für die Katze? Dieb in Iserlohn ertappt

Iserlohn. Eine kuriose Ausrede lieferte ein Mann in Iserlohn nach einem Diebstahl am Alten Rathausplatz gegenüber der Polizei. Das ist passiert.

Mit einem präparierten Kinderwagen wollte ein 28-jähriger Mann am Dienstag Ware aus einem Modekaufhaus am Alten Rathausplatz in Iserlohn schmuggeln. Dies berichtet die Polizei.

+++ Lesen Sie auch: Diese Straßen in Iserlohn sollen saniert werden +++

Er fiel auf, weil er sich mit zwei weiteren Männern längere Zeit in beziehungsweise vor dem Geschäft aufhielt. Als ein Mitarbeiter sie ansprach, schmissen sie Kleidung in eine Ecke und flüchteten.

Während der Mitarbeiter den Mann mit dem Kinderwagen durch die Innenstadt verfolgte, rief er die Polizei. Am Kreisverkehr am Schützenhof kam der Streifenwagen der Polizei dazu und stoppte die Kinderwagen-Ausfahrt. Angeblich fährt der 28-Jährige mit dem Kinderwagen immer seine Katze spazieren.

+++ Auch interessant: Warum der neue Jugendamtsleiter für Iserlohn abgesagt hat +++

Die Polizeibeamten entdeckten allerdings kein Tier im Kinderwagen, sondern Vorrichtungen, um die elektronische Diebstahlsicherung von Geschäften zu umgehen. Weil der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er vorläufig festgenommen. Eine Nahbereichsfahndung nach seinen mutmaßlichen Komplizen verlief ohne Erfolg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn