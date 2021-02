Kindheitstraum vom Marktstand erfüllt

Iserlohn/Werne. Monika und Thomas Fränzer treten in die zweite Reihe und die Tochter Annika übernimmt den Gemüsehandel auf dem Iserlohner Wochenmarkt.

Bei Temperaturen um die 15 Grad Minus ging es Samstagmorgen um 3.45 Uhr vom Hof, den sie zusammen mit ihren Eltern bewohnen, zuhause in Werne los. Auf dem Iserlohner Wochenmarkt sind es immerhin noch minus 11 Grad, als Annika Fränzer und ihr Lebensgefährte Thomas Hanses den Marktstand aufgrund der Temperaturen in einem kleinen Zelt aufbauen, und darin Eier, Gemüse, Kartoffeln und Obst ausbreiten. Angesichts der eisigen Temperaturen wollen sie nicht, dass ihnen die Ware kaputt friert. „Da mussten wir heute improvisieren“, sagt die 30-jährige Markthändlerin.

Annika Fränzer hat den Marktstand zum Jahresbeginn von ihren Eltern übernommen. Thomas Fränzer (58) und Ehefrau Monika (60) treten in die zweite Reihe, wirken zwar noch im Hintergrund mit, aber überlassen der Tochter das gut gehende Marktgeschäft in Iserlohn und Lünen.

„Mein Vater Franz Fränzer hat mit dem Verkauf von Eiern, Kartoffeln und Obst 1950 angefangen“, erinnert Sohn Thomas an die Anfänge. Ab 1958 fuhr sein Vater dann mit einem Lkw von Ascheberg auf die Märkte nach Lünen und Iserlohn und baute dort seine Verkaufsstände auf. Ein befreundeter Geflügelhändler hatte ihn nach Iserlohn gelotst. Seit Mitte der 80er-Jahre habe er dann bei seinem Vater mitgeholfen und ab 1996 übernommen, als der Senior in Rente ging. „Jetzt ist die nächste Generation dran“, erklärt Thomas Fränzer, der weiterhin im Vorstand der Iserlohne Markthändler mitwirken will und mit seiner Frau auch auf dem Hof, auf dem sie mit der Tochter und dem Lebensgefährten unter einem Dach leben, weiter im Hintergrund mitarbeitet. „Sie wollte schon seit ihrer Kindheit in den Markthandel einsteigen“, erzählt Mutter Monika Fränzer. „Wir sind glücklich, dass sie den passenden Partner gefunden hat, der das genau so liebt wie sie, und sind stolz, dass sie das beide übernehmen.“ Thomas und Monika Fränzer lieferten am Samstagvormittag vorbestellte Ware an die Stammkunden in den verschiedenen Stadtteilen aus, weil einige aufgrund der Witterung den Weg in die Stadt scheuten.

Den Partner auf demMarkt kennengelernt

Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt Annika Fränzer: „Ich habe zunächst eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau bei Edeka gemacht und dann eine Weiterbildung auf Führungsebene, wo ich auch die Grundlagen der Personalführung gelernt habe. Seit sechs Jahren helfe ich aber schon auf den Wochenmärkten in Lünen und Iserlohn mit. Und auf dem Iserlohner Wochenmarkt habe ich vor sechs Jahren meinen Freund kennengelernt.“ Seither sind sie ein Team, nicht nur auf den Wochenmärkten. „Er ist zu uns nach Werne gezogen“, setzt sie hinzu und unterstreicht: „Seit ich Kind war, wollte ich einen Marktstand haben. Ich liebe diesen Job und war schon ganz unglücklich, als die Wochenmärkte in Lünen und Iserlohn am Dienstag und Mittwoch aufgrund der extremen Wetterverhältnisse abgesagt wurden. Ich muss dem Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer ein dickes Lob aussprechen, dass sie für den Markt kurzfristig geräumt haben.“

Überstundengehören dazu

Den Stand betreiben sie mit Aushilfskräften je nach Saison mal zu dritt mal, zu sechs Verkäufern. Beiden nimmt man ab, dass sie diesen Job mit Leib und Seele machen. „Sonst könnten wir nicht bis zu 90 Stunden in der Woche arbeiten“, verrät Annika Fränzer, dass beim Ein- und Verkauf und der Büroarbeit viele Überstunden anfallen. Sie betreiben keinen Hofverkauf, sondern unterhalten in Werne zwei große Lagerhäuser an ihrem Hof. Ihre Ware für den Obst- und Gemüsehandel beziehen sie überwiegend aus der Soester Boerde, der Lüneburger Heide und der Pfalz.