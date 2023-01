Der Zoll hat auch im Januar wieder zahlreiche Shishabars (Symbolbild) und Kioske in NRW durchsucht.

Kriminalität Kioske und Shishabars in Iserlohn durchsucht

Iserlohn. Das Hauptzollamt hat überregional 60 Kioske, drei Shishashops und sechs Shishabars kontrolliert. Fündig wurde man auch in Iserlohn.

Im Januar sind durch den Zoll auch in Iserlohn wieder Kioske und Shishabars kontrolliert worden. Schwerpunkt der Kontrollen war der Kreis Recklinghausen, aber auch in Dortmund, Hagen und dem Märkischen Kreis gab es Kontrollen. Insgesamt wurden 60 Kioske, drei Shishashops und sechs Shishabars kontrolliert – fünf dieser Einrichtungen befinden sich in Iserlohn, wie Hauptzollamt-Sprecherin Andrea Münch auf Nachfrage mitteilt.

+++Auch interessant: Neue Details zum dramatischen Brand in Hemer-Ihmert

Insgesamt waren laut Mitteilung insgesamt 27.835 Milliliter Substitute für Tabakwaren (9.570 Einweg-E-Zigaretten, die unversteuert, zum Teil auch Raubkopien und nicht verkehrsfähig waren), 89.626 Gramm unversteuerter Wasserpfeifentabak (zum Teil auch mit gefälschten Steuerzeichen), 286 unversteuerte Zigaretten, 5.522 Dosen mit Snus (Oraltabak), 312 Gramm CBD-Marihuana und 17 Gramm CBD-Haschisch sichergestellt worden.

43 Strafverfahren wegen Steuerhehlerei und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und vier Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der portionsweisen Abgabe von Wasserpfeifentabak wurden eingeleitet.

+++Lesen Sie auch: Iserlohner trotz Kinderporno-Besitz freigesprochen

Wie viel von den gefundenen Substanzen genau auf Iserlohn entfällt, konnte die Sprecherin nicht mitteilen. Sichergestellt worden seien hier CBD-Marihuana und unversteuerte E-Zigaretten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn