Kirchen bleiben vorerst geschlossen

Iserlohn. Evangelischer Konvent hat Mittwoch getagt

Die evangelischen Kirchen in Iserlohn bleiben bis zum 14. Februar für Präsenzgottesdienste weiter geschlossen. Solange gelten auch vorerst die Lockdown-Bestimmungen der nordrhein-westfälischen Landesregierung.

„Wir wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen und mit dem Verzicht zur Kontaktreduktion und zum Infektionsschutz beitrage“, sagte Superintendentin Martina Espelöer nach der gestrigen Online-Tagung des Pfarrkonventes im Gespräch mit unserer Zeitung. Damit folge Iserlohn auch den Empfehlungen der Westfälischen Landeskirche.

Alternative Angebote laufen weiter

Ihr sei bewusst, dass sowohl die katholische Kirche in Iserlohn als auch die Evangelische Landeskirche im Rheinland einen anderen Weg gehe. Es sei aber nicht so, dass es derzeit keine Aktivitäten der evangelischen Gemeinden in Iserlohn gebe: Die vielfältigen Angebote über Video, Telefon und auf anderen Wegen bestünden weiter. Auch seien viele Kirche für das stille Gebet geöffnet.

Gleichzeitig wurde gestern im Pfarrkonvent auch eine längerfristige Perspektive zur Rückkehr zu den Präsenzgottesdiensten besprochen. Die Westfälische Landeskirche, so Martina Espelöer, strebe einen Inzidenzwert von unter 50 für NRW an, um die Kirchen wieder für Gottesdienste zu öffnen. Auch dem wollen die Gemeinden in Iserlohn grundsätzlich folgen. „Wir raten weiterhin von einer vorschnellen Öffnung ab, um keine Unsicherheiten in den Kirchengemeinden und der Öffentlichkeit zu erzeugen und für eine größtmögliche Klarheit zu sorgen.“

Gleichwohl trägt der Pfarrkonvent aber auch der Eigenverantwortlichkeit der Presbyterien in den einzelnen Gemeinden Rechnung und eröffnet ihnen einen Zwischenschritt für die kommenden Monate – eine Ermöglichung von Präsenzgottesdienste bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100. Die lokalen Unterschiede seien im Kirchenkreis recht groß, und die Presbyterien sollen eigenverantwortlich handeln. Die Devise laute aber auch weiterhin: Im Zweifel gegen die Öffnung.

Die nächste Sitzung des Pfarrkonvents ist für den 17. Februar geplant. Dann wird auch das weitere Vorgehen der Landesregierung feststehen.