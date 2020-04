Kirchenkreis Iserlohn: Gottesdienste jetzt mit Schutzkonzept

„Wir beginnen mit großer Freude, aber auf leisen Sohlen.“ Diesen Satz stellt Martina Espelöer, Superintendentin im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn, an den Anfang des Gesprächs. Diese Freude, in Zeiten der Corona-Pandemie endlich wieder öffentliche Gottesdienste in den evangelischen Kirchen in Iserlohn und Umgebung feiern zu dürfen und zu können, schwingt in jedem Satz mit. Und auch ein gewisser Stolz, die Seelsorge und das Kirchenleben während der zurückliegenden Wochen aufrecht erhalten zu haben.

Die Kirchengemeinden gehen einen ersten Schritt auf dem Weg in die Normalität, auch wenn man von dieser noch ein ganzes Stück entfernt bleibt. „Wir müssen ja umfangreiche Schutzkonzepte entwickeln“, sagt Martina Espelöer, die in den vergangenen Tagen viel Zeit mit den Vorbereitungen und den dafür notwendigen Abstimmungen verbracht hat. Die organisatorischen Bedingungen sind nur scheinbar schnell zusammengefasst: Der Zugang werde begrenzt, die Gottesdienstbesucher müssen mindestens eineinhalb Meter Abstand um sich herum haben, in den Kirchen wird es Desinfektionsmittel geben, die Einrichtung der Gotteshäuser wird desinfiziert, ein üblicher Mund-Nase-Schutz muss von den Besuchern getragen werden. „Wir werden darum bitten, sich am Eingang in Teilnehmerlisten einzutragen“, schildert die Superintendentin weitere Vorkehrungen, um für den Fall gerüstet zu sein, die Kontakte von Corona-Infizierten notfalls nachverfolgen zu können. Masken sollen die Gottesdienstbesucher nach Möglichkeit selbst mitbringen. Bei Bedarf würden die jeweiligen Gemeinden aber auch einzelne, einfache Masken gegen eine kleine Spende ausgeben.

Die Gemeinden planen und beginnen individuell

Aber die Sicherheitsvorkehrungen sind nicht nur organisatorischer Natur. „Der Verzicht auf das Singen ist sehr schmerzhaft“, erklärt die Superintendentin eine inhaltliche Einschränkung, die auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zurückgeht. Denn gerade beim Singen bestünde eine hohe Infektionsgefahr, heißt es von dort, so dass die musikalische Begleitung anders gelöst wird, manchmal mit der Orgel, manchmal vom Band oder mit einzelnen Musikern. Ihre Sicherheits- und Hygienekonzepte müssen die einzelnen Gemeinden im Kirchenkreis im Vorfeld mit der Superintendentin abstimmen. Da komme es auch auf die Details an, erklärt Martina Espelöer und nennt als Beispiel den Umgang mit historischem Holzmobiliar bei der Desinfektion.

Wann es mit den Gottesdiensten wieder losgehe, sei pauschal schwierig zu sagen. Die einzelnen Gemeinden beginnen ganz unterschiedlich. In der Versöhnungskirchengemeinde in der Iserlohner Innenstadt etwa sei der erste öffentliche Gottesdienst für den 17. Mai in der Obersten Stadtkirche geplant. Manche starteten schon an diesem Wochenende, zum Beispiel die Gemeinden in Hennen und Letmathe. Außerdem finde ja Samstag ein Auto-Gottesdienst am Seilersee statt. Bis überall wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert werden, gebe es weiterhin Videoandachten und und Audiogottesdienste, mit der die Gemeinden schon in den zurückliegenden Wochen die Verbindung zu den Gläubigen aufrechterhalten. Martina Espelöer erinnert zudem an die schriftlich formulierten Andachten auf den Internetseiten der Gemeinden, die auch in den Seniorenheimen verbreitet würden. „Das ist für uns sehr wichtig, den Austausch mit den Seniorenheimen zu halten“, sagt sie und erweitert das noch um die Seelsorge in den Krankenhäusern. An beiden Orten gehe die seelsorgerische Arbeit durchaus weiter, wenn nötig auch in Schutzkleidung, manchmal aber auch von den Terrassen in Richtung der Bewohner an den Fenstern. „Es ist ein echter Schmerz zu sehen, wie isoliert die Menschen in den Heimen sind“, sagt Martina Espelöer.

Verunsicherung und der Wunsch nach Gemeinschaft

Auch das telefonische Kontaktangebot des Kirchenkreises „Kirche hört zu“ unter 0151/62973800 gelte weiterhin. „Unsere Hotline gibt es immer noch, die werden wir auf jeden Fall bis zum Sommer anbieten“, erklärt die Superintendentin. Täglich von 9 bis 13 und von 15 bis 19 Uhr fände dort jeder Anrufer einen Gesprächspartner.

Insgesamt äußert sich Martina Espelöer beeindruckt über die derzeitige Arbeit der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Presbyterien. „Das finde ich wirklich toll, da bin ich froh und stolz.“ Nicht nur über die zurückliegenden Aktivitäten. „Es gibt ganz unterschiedliche, interessante Ideen, die jetzt entwickelt werden“, sagt sie und nennt das Beispiel der Gemeinde in Westhofen, die ihren Gottesdienst als offenen Treffpunkt über den ganzen Vormittag gestalten will – mit geistlichen Impulsen zu jeder halben Stunde, so dass es eben nicht zu größeren Ansammlungen kommt.

„Wir sehen, wie sich das alles entwickelt,“ formuliert Martina Espelöer und wartet daher auch die weiteren Entscheidungen ab, die im Bund und im Land getroffen werden. „Der Zwiespalt ist es, direkt loszulegen“, sagt sie vor dem Hintergrund, dass zuviel Nähe und zu viele Kontakte eben auch Gefahren bergen. Einen Aufruf, jetzt zahlreich in den Gottesdienst zu kommen, spricht sie nicht aus. Stattdessen: „Kommt in Scharen? Eher nicht.“ Vor allem weil das Platzangebot in den Kirchen unter den aktuellen Gegebenheiten recht beschränkt sei, in einem Fall sogar bei nur 15 Plätzen liege. Trotzdem sei das Angebot wichtig, denn manch einer spüre eine gewisse Verunsicherung. „Der Gottesdienst hat in seiner Bedeutungskraft zugenommen. Gerade jetzt haben wir gemerkt, wie sehr er uns fehlt.“

Die Konfirmationen, die eigentlich in den kommenden Wochen in den Kirchen gefeiert worden wären, sind laut Martina Espelöer zunächst auf den Herbst verschoben worden – mit einer Ausnahme. Die Nachrodter Gemeinde mit einer nur sechsköpfigen Gruppe will vermutlich auf den Juni ausweichen. Martina Espelöer: „Die entwickeln mit den Familien ein Konzept.“ An der Stelle lobt sie zudem die derzeitige Jugendarbeit in den Gemeinden. Dort sei man sehr aktiv. Nachdem Ferienfreizeiten und Konfi-Camps jetzt nicht stattfinden könnten, mögen sich die Jugendlichen diese Zeiträume aber dennoch frei halten. Man wolle nach den dann geltenden Regeln etwas anderes anbieten, kündigt die Superintendentin an. Was genau, das wird im Kirchenkreis in der kommenden Woche im Detail geplant.