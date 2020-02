Iserlohn. Hervorragend hat die städtische Musikschule Iserlohn erneut beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ abgeschnitten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleine Hände, große Leistungen

Die Musikschule Iserlohn hat wieder hervorragend beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ abgeschnitten. Zum Regionalwettbewerb traten an den vergangenen Wochenenden wieder unzählige Schüler in ganz Deutschland an. 32 Mal stellten sich 39 Iserlohner Schüler der kritischen Bewertung der Jurys in den Solo-Wertungen Klavier, Harfe, Drumset und Gesang sowie in den Ensemble-Wertungen Blasinstrumente und Streichinstrumenten. Die verschiedenen Kategorien wurden mit Unterstützung der Sparkasse Iserlohn auch in der städtischen Musikschule gewertet, am 25. und 26. Januar zum ersten Mal auch in den neuen Räumlichkeiten der Zweigstelle Letmathe in der „Trillingschen Villa“.

25 Teilnehmer erzielten einen 1. Preis. Sechs dieser jungen Musiker aus Iserlohn erreichten mit der begehrten „Weiterleitung zum Landeswettbewerb“ sogar die Höchststufe aller Teilnehmenden und dürfen Iserlohn nun im März im Landeswettbewerb in Essen vertreten. Fünf weitere Schüler wurden als zweite Preisträger in ihrer jeweiligen Wertung ausgezeichnet; so liegt Iserlohn wieder einmal weit vorne im Städtevergleich bei Europas größtem Jugendmusikwettbewerb.

Die siebenjährige Mia Neuhauswar die jüngste Teilnehmerin

Spitzenreiter mit vollen 25 Punkten sind die achtjährige Flora Esser und der neunjährige Da-Ho Jung am Klavier, die beide zum ersten Mal am Wettbewerb teilgenommen haben. Ebenfalls die volle Punktzahl erhielten das Violinen-Duo Isabel Frank und Nelia Victoria Pelz sowie Jonas Fricke als Klavierbegleiter in der Gesangswertung. Die jüngste Iserlohner Teilnehmerin war Mia Neuhaus (sieben Jahre) an der Harfe, die aber wie alle Schüler der Altersgruppen Ia und Ib für eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb noch zu jung ist.

Die Ergebnisse der Iserlohner Schüler im Einzelnen:

Solo-Wertung Klavier

Klasse Andreas Hering: Haruki Aaron Ebmeyer (Altersgruppe Ib), 24 Punkte, 1. Preis; Jonas Fricke (Altersgruppe III), 22 Punkte, 1. Preis; Noah Daniel Pelz (Altersgruppe III), 18 Punkte, 2. Preis; Felizian Fingerhut (Altersgruppe V), 21 Punkte, 1. Preis.

Klasse Aita Sibul: Flora Esser (Altersgruppe Ib), 25 Punkte, 1. Preis; Da-Ho Jung (Altersgruppe Ib), 25 Punkte, 1. Preis; Takumi Alexis Ebmeyer (Altersgruppe II), 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Minori-Sophie Ebmeyer (Altersgruppe III), 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Klasse Lisa Richter: Isabell Eisfeld (Altersgruppe Ib), 22 Punkte, 1. Preis; Charlotte Sawlanski (Altersgruppe Ib), 22 Punkte, 1. Preis; David Eisfeld (Altersgruppe II), 16 Punkte, 3. Preis.

Aus dem Privatunterricht: WuYo Sun (Altersgruppe II), 19 Punkte, 2. Preis; Veronika Blau (Altersgruppe V), 21 Punkte, 1. Preis.

Solo-Wertung Harfe

Klasse Ivana Mehlem: Mia Neuhaus (Altersgruppe Ia), 23 Punkte, 1. Preis; Simon Rath (Altersgruppe Ib), 13 Punkte, 3. Preis; Jana Marie Siegel (Altersgruppe Ib), 20 Punkte, 2. Preis; Lena Graumann (Altersgruppe II), 21 Punkte, 1. Preis; Annika Mengelkamp (Altersgruppe III), 21 Punkte, 1. Preis; Celina Klein (Altersgruppe V), 22 Punkte, 1. Preis.

Solo-Wertung Drumset (Pop)

Klasse Laura Holzwarth: Haruki Aaron Ebmeyer (Altersgruppe lb), 23 Punkte, 1. Preis; Leon Pulice (Altersgruppe lb), 21 Punkte, 1. Preis; Maja Simon (Altersgruppe lb), 20 Punkte, 2. Preis; Julian Fricke (Altersgruppe II), 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Klasse Dominik Raab: Felix Tiedemann (Altersgruppe lb), 18 Punkte, 2. Preis; Keno Rotholz (Altersgruppe lb), 23 Punkte, 1. Preis.

Solo-Wertung Gesang

Klavierbegleitung (Klasse Andreas Hering): Jonas Fricke (Altersgruppe III), 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Ensemble-Wertung Blasinstrumente

Klarinette (Klasse Noriko Kirch): Levke Ellermann und Pia Rostek (Altersgruppe lb), 22 Punkte, 1. Preis; Querflöte (Klasse Anna Hendriksen): Marlene Funk, Theresa Sophie Laame und Vivienne Mandok (Altersgruppe IV), 24. Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Fagott (Aus dem Privatunterricht): Nele Thiel, 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Ensemble-Wertung Streichinstrumente

Violine (Klasse Edyta Pietrasch-Szyszko): Isabel Frank (Altersgruppe Ib), 25 Punkte, 1. Preis; (aus dem Privatunterricht): Nelia Victoria Pelz (Altersgruppe Ib), 25 Punkte, 1. Preis; Cello (alle Schüler Klasse Fabian Reichart): Sina Hense, Christian Stolte, Fritz Rudolf Neugebauer und Jan Ole Ossenkop (Altersgruppe II), 22 Punkte, 1. Preis.

Die Musikschule gratuliert allen Schülern und Lehrkräften zu diesen hervorragenden Ergebnissen und wünscht viel Erfolg im Landeswettbewerb NRW. Die schönsten Beiträge aus dem Regionalwettbewerb sind beim Preisträgerkonzert am Sonntag, 16. Februar, um 11 Uhr im Löbbeckesaal des Parktheaters zu hören. Der Eintritt ist frei.