Kleinere Feste könnten in Iserlohn die Alternative sein

Auch für den Iserlohner Veranstaltungs-Dienstleier „Live Project“ ist seit drei Monaten nichts mehr so wie es war. Sven und Carsten Wiedemeyer, die seit vielen Jahren vor allem Großveranstaltungen wie die Sommernächte in Iserlohn ausrüsten und personell betreuen, sind wie die meisten ihrer Kollegen zum Nichtstun verurteilt. Für die beiden aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Im Gegenteil: Die Wiedemeyers denken antizyklisch und haben in den Betrieb investiert und ein Hochregal-Lager angeschafft. „Irgendwann wird es ja wieder weitergehen, und wir hoffen, dass dies nicht mehr allzu lange dauert“, sagt Sven Wiedemeyer.

Die finanziellen Einbußen sind in diesen Tagen naturgemäß enorm. Die großen Events in der Waldstadt fallen weg, Aufträge für Messebau ebenso, und auch eine riesige Feier zum runden Geburtstag eines heimischen Unternehmens fällt erst einmal flach. „Glücklicherweise haben wir finanzielle Reserven aus den vergangenen, erfolgreichen Jahren, sonst sähe es düster für Live Project aus“, erklärt der Geschäftsmann.

Natürlich hat auch er Soforthilfe beantragt, der Eingang seines Antrags sei auch nach innerhalb eines Tages bestätigt worden, seitdem aber habe sich nichts getan. „Wir warten noch auf das Geld. Anrufen und persönlich nachfragen funktioniert nicht, der automatische Anrufbeantworter bittet um Geduld, man sei überlastet.“

Wiedemeyers Gedanken gelten derzeit vor allem der heimischen Gastronomie, der eben nicht allein die aktuelle Schließung Existenznöte bereite, sondern die auch auf Umsätze bei den nun auf Eis gelegten Veranstaltungen verzichten müssen. „Wir hatten natürlich auch schon Bühnen und Bands für die kommenden Sommermonate und die dazu gehörigen Veranstaltungen gebucht, aber glücklicherweise terminlich streckbar, so dass wir flexibel reagieren können“, erklärt der Live-Project-Mann.

Ideen-Findung mit dem Stadtmarketing

Deshalb auch sei man gemeinsam mit dem Stadtmarketing in einer Art Ideen-Findungs-Phase, um den zu erwartenden „Riesenausfällen“ gegensteuern zu können. „Wir denken an kleinere, dezentrale, zeitlich gestreckte Veranstaltungen mit jeweils geringerer Besucherzahl.“ So kann Wiedemeyer es sich vorstellen, ein Stadtfest, das sonst an einem zentralen Platz über die Bühne geht, auf kleine Locations wie die Städtische Galerie, das „Chapeau“ und auf Zelte mit klar definierter Besucherzahl zu verteilen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass zwischen diesen Orten kein „Kneipen-Hopping“ stattfinden darf, und dass Hygiene-Maßnahmen vorgehalten und auch befolgt werden. „Frag dich doch einmal selbst, ob Du dann aus einem mehrfach benutzten Glas oder lieber aus der Flache trinken möchtest.“

Aber es gebe eben Möglichkeiten, auch ungewöhnliche, „und darüber denken wir gerade nach“, sagt Sven Wiedemeyer, dessen größter Wunsch derzeit ist, dass es vielleicht im September wieder mit kleinen Veranstaltungen losgehen kann. „Es hängt ja soviel daran, neben der Gastronomie auch die Händler in der Innenstadt, die von der hohen Kunden-Frequenz bei Veranstaltungen profitieren, natürlich die Künstler, und am Ende auch wir selbst.“

Wenn das mit den Beschränkungen durchs Coronavirus noch ein Jahr so weitergehe, „dann macht das Leben ja bald keinen Sinn mehr.“