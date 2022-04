Klettergerüst in Kalthof abgebaut – CDU verlangt Ersatz

Der Spielplatz am Schüttholzweg in Kalthof, hier die CDU-Ratsmitglieder Stefan Woelk (l.) und Frank Blenke (r.) bei einem Ortstermin mit dem Beigeordneten Martin Stolte (M.) im Vorjahr.

Kalthof. Auf dem Spielplatz Schüttholzweg in Kalthof wurde letztes Jahr ein Klettergerüst abgebaut – ersatzlos. Die CDU will das nicht länger hinnehmen.

Der Spielplatz am Schüttholzweg in Kalthof soll erhalten bleiben – und wieder attraktiver werden. Mit dieser Forderung wendet sich die CDU-Ratsfraktion an die Stadt Iserlohn. „Spielplätze und Spielmöglichkeiten für die kleinsten Bürger unserer Stadt und ihre Familien haben für die CDU-Fraktion seit jeher große Bedeutung. Deshalb ist es uns wichtig, dass es auch künftig Spielmöglichkeiten im Bereich des derzeitigen Spielplatzes Schüttholzweg in Kalthof gibt“, heißt es in dem Antrag.

Im Jugendhilfeausschuss solle daher beschlossen werden, dass der Spielplatz erhalten bleibt und Beteiligungsmöglichkeiten vor Ort erarbeitet werden. Schon kurzfristig soll Ersatz für das im Vorjahr abgebaute Klettergerüst angeschafft werden. Die Verwaltung soll zudem gebeten werden, den ehemaligen Bolz- und Basketballplatz unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten zu überplanen.

Spielplatz in der Nähe von Kindergarten und Jugendzentrum

„Der Spielplatz Schüttholzweg ist der mit Abstand meistfrequentierte Spielplatz in Kalthof“, macht die CDU die Bedeutung der Anlage deutlich. „Direkt im Wohngebiet gelegen, neben dem katholischen Kindergarten und in unmittelbare Nähe zum Jugendzentrum, ist dieser Spielplatz wichtige Anlaufstelle im Ortsteil.“

Bereits vor einem Jahr hatte sich die Fraktion mit einer Anfrage an Bürgermeister Michael Joithe gewandt, nachdem für die CDU überraschend das Klettergerüst ersatzlos entfernt wurde. Auch einen Ortstermin mit dem Beigeordneten Martin Stolte hatte es damals gegeben.

