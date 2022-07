Schützenfest in Iserlohn: Vergewaltigung wohl nur erfunden

Iserlohn. Nach dem Schützenfest in Iserlohn kursiert das Gerücht, eine 17-Jährige sei auf der Alexanderhöhe vergewaltigt worden. Was die Polizei dazu sagt.

Auf dem Schützenfest in Iserlohn gab es auch für die Polizei, die das ganze Wochenende mit großem Kräfteeinsatz vor Ort war, wieder einiges zu tun. Berichte, es sei auf dem Festgelände zu einer Vergewaltigung gekommen, bestätigten sich allerdings nicht.

Bereits am späten Freitagabend hatte eine 17-Jährige Anzeige bei der Polizei erstattet: Sie sei am Ackenbrock von zwei Männern vergewaltigt worden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurden zwei Verdächtige vorläufig festgenommen. Das Mädchen gestand später jedoch ein, dass es sich um einvernehmlichen Sex gehandelt habe, die Vergewaltigung habe sie mit Blick auf ihren Freund erfunden. Die Polizei ermittelt wegen falscher Verdächtigung.

Mann fasst 26-Jähriger in den Schritt

Zu einer sexuellen Belästigung ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.30 Uhr im Zelt auf dem Schützenfest gekommen, berichtet die Polizei auf Nachfrage der Heimatzeitung weiter. Eine 26-jährige Iserlohnerin war mit einer Freundin auf dem Weg zur Toilette, als ihnen eine Männergruppe entgegenkam. Einer der Männer fasste der Frau im Vorbeigehen in den Intimbereich. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnte die Polizei kurze Zeit später einen 26-jährigen Hemeraner fassen. Er wurde zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache genommen, von dort dann wieder entlassen.

Außerdem ist es zu mehreren handgreiflichen Auseinandersetzungen. Insgesamt sechs Anzeigen wegen Körperverletzung nahm die Polizei auf dem Gelände selbst sowie unmittelbar davor auf. Zwei der Aggressoren schliefen ihren Alkoholrausch im Gewahrsam der Polizeiwache Iserlohn aus.

25-Jähriger beißt Polizisten in die Hand

In einem Fall richtete sich die Aggression unmittelbar gegen Beamte. Im Rahmen des allgemeinen Präsenzeinsatzes auf dem Festgelände pöbelte ein alkoholisierter 25-Jähriger am frühen Samstagmorgen gegen 3.15 Uhr mehrfach Polizisten an. Nachdem er dabei mehrfach den Aufforderungen der Beamten, sich zu entfernen nicht nachkam, lief er mit erhobenen Armen auf die Einsatzkräfte zu. Er wurde daraufhin überwältigt und gefesselt. Dabei biss er einem der Polizisten in die Hand.

Der Mann verbrachte den Rest der Nacht im Gewahrsam. Der Polizist blieb unverletzt, weil er einen Handschuh getragen hatte. Gegen den 25-Jährigen wird wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

