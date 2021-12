Kollision auf der Seilerseestraße in Iserlohn

Iserlohn. Auf der Seilerseestraße ist es am Samstag zu einem Unfall gekommen.

Auf der Seilerseestraße hat sich am Samstag gegen 12.40 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer oder die Fahrerin eines Fahrzeugs, das auf der Seilerseestraße in Richtung Schlesische Straße unterwegs war, an der Kreuzung Hembergstraße die rote Ampel übersehen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einer Kollision mit zwei Fahrzeugen. Eine Person hat in Folge des Unfalls möglicherweise einen Schock erlitten. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

