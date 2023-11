Kolpingsfamilie Iserlohn ehrt ihre treuen Jubilare

Iserlohn Im Rahmen des Kolping-Gedenktages hat die Iserlohner Kolpingsfamilie verstorbener Mitglieder gedacht und aktive Jubilare ausgezeichnet.

Traditionen werden in der Kolpingsfamilie Iserlohn auch in unruhigen Zeiten gepflegt, beinahe möchte man sagen gerade in unruhigen Zeiten. Auch in diesem Jahr wurde der Kolping-Gedenktag in Iserlohn gefeiert.

„Mit bloßen Worten wird nimmer und nirgendwo was Rechtes ausgerichtet. Die Tat muss endlich überall den Ausschlag geben.“ Das war die Überzeugung, nach der Adolph Kolping lebte. Der deutsche Priester setzte sich im 19. Jahrhundert mit den sozialen Missständen seiner Zeit auseinander. Er gründete einen Gesellenverein, den Ursprung des bis heute aktiven Kolpingwerks. In seinem Handeln war er Seelsorger und Sozialreformer zugleich. Als Seliger der Kirche ist er auch heute noch für die Kolpingsfamilien ein Vorbild.

Heinz Hermann Mausbach (re.) ehrte die Mitglieder der Kolpingsfamilie Iserlohn. Foto: Privat / Iserlohn

Die Feier des diesjährigen Gedenktags begann in der Kirche Heiligste Dreifaltigkeit mit einem Gottesdienst. Durch den Gottesdienst zogen sich Kolpings Gedanken und seine Werke wie ein roter Faden, quasi als Auftrag zur Bewältigung und Gestaltung der Gegenwart. Der Gemeindegesang wurde unterstützt und ergänzt durch Vorträge des Kolpingchors. Zum Ende trug Dirigent Martin Niedzwiecki – an der Orgel begleitet von Konrad Dickhaus – zu Ehren von vier Jubilaren das Largo von Händel vor.

Langjähriges Engagement bei Iserlohner Kolpingsfamilie gewürdigt

Im Anschluss an den Gottesdienst wurden diese Kolpingbrüder von Heinz Hermann Mausbach für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Norbert Blankemeier ist seit 70 Jahren dabei. Noch heute ist er aktiver Sänger im Kolpingchor und hilft in jedem Jahr beim Aufbau der historischen Krippe in St. Aloysius. Clemens Reimann ist ebenfalls seit 70 Jahren Mitglied. In jungen Jahren zog der Kupferschmied von Gesellenhaus zu Gesellenhaus, bevor er in Iserlohn sesshaft wurde. Lange Zeit trug er bei Veranstaltungen das Banner.

Karl Blankemeier ist seit 65 Jahren dabei. Noch heute ist er in der Vorstandsarbeit aktiv. Er ist Kassenwart der Kolpingsfamilie und des Kolpingchors. Seine Kasse stimmt immer, heißt es in einer Mitteilung. Gerd Friedrich gehört seit 50 Jahren der Kolping-Gemeinschaft an. Als Vorstandsmitglied im Chor ist er für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Posthume Ehrung für zwei verdiente Mitglieder

2022 verstarben zwei verdiente Kolpingbrüder, die der Gemeinschaft ebenfalls lange angehört hatten. Sie wurden von Heinz Hermann Mausbach posthum geehrt. Heinrich Szczygiol war 65 Jahre dabei gewesen. Zusammen mit seiner Frau Fränzi hatte er immer wieder kranke Mitglieder besucht und ihnen Mut zugesprochen. Mausbach überreichte seiner Frau eine Urkunde als Erinnerung und Anerkennung. Helmut Wehner hatte 70 Jahre lang nach dem Leitspruch „Treu Kolping“ gelebt. Er verpasste kaum eine Veranstaltung der Kolpingsfamilie und fast keine Probe des Kolpingchors.

Zum Schluss der Feierstunde gratulierte der „Ewige Präses“ – Pfarrer im Ruhestand Gerhard Althaus – mit launigen Worten den Jubilaren. Sichtlich bewegt dankte er Mausbach für sein nimmermüdes Engagement, auf der Basis der Tradition Gegenwart und Zukunft mitzugestalten.

