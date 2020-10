Komplizierter Eingriff am Kurt-Schumacher-Ring

Der Kurt-Schumacher-Ring am Bilstein ist nicht nur für den Autoverkehr eine enge Kiste. Unter der Erde drubbeln sich die Rohre, Kabel und Versorgungsleitungen noch viel mehr. Wer sich derzeit die Baustelle anschaut, die dort gerade ihre größten Ausmaße erreicht hat, kann sich ein eigenes Bild davon machen. „Wir haben durchaus unsere Schwierigkeiten, einen Weg für die neuen Fernwärmerohre zu finden“, sagt Markus Becker, der bei den Stadtwerken die Abteilung Planung und Bau leitet. An vielen Stellen hätten die Tiefbauer erst einmal Platz für die deutlich dickeren Kunststoffmantelrohre mit einem Innendurchmesser von 30 Zentimetern finden müssen. Die Verlegung wurde nötig, weil sich die Fernwärmekapazität am Südengraben durch neue Kunden erhöht hat und wegen der höheren Menge, die dort nun fließen muss, auch der Einbindebereich unter der Kreuzung Kurt-Schumacher-Ring/Bilstein mit dickeren Rohren erneuert werden muss.

Drei Gewerke arbeiten Hand in Hand

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass hier immer wieder drei Gewerke Hand in Hand und in bestimmten Reihenfolgen arbeiten müssen. Neben den Tiefbauern und den Rohrbauern ist auch eine Spezialfirma am Werk, die die Muffen, also die Verbindungsstücke, zwischen den wärmegedämmten Leitungen vor Ort herstellt – sogenannte Muffenschäumer. Hier, wie überall, wo derzeit gebaut wird, gilt, dass wegen des bundesweiten Bau-Booms ein Mangel an derartigen Baufirmen herrscht.

Dritte Besonderheit: An den Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Ring sind viele weitere Fernwärmekunden in der südlichen Innenstadt, darunter auch das Bethanien-Krankenhaus, angeschlossen, weswegen man den Wärmefluss nicht nach Herzenslust unterbrechen kann, wann es gerade passt. Auch das sei einem genauen Zeitplan unterworfen. „Die Steuerung ist schon sehr komplex“, sagt Becker über diese besondere Baustelle. Und damit erübrigt sich auch die Frage, warum die Stadtwerke diesen komplizierten Eingriff nicht mal eben und spontan vorgenommen hatten, als der Kurt-Schumacher-Ring wegen des Großbrandes ohnehin für Wochen gesperrt war.

Für die Iserlohner Autofahrer zeichnet sich nun aber Licht am Ende des Tunnels ab. Mitte November soll der Verkehr wieder fließen, wegen der anfallenden Restarbeiten und der weiteren Verlegung am Südengraben allerdings erst nur im Einbahnstraßenmodus. Und für nächstes Jahr wirft schon die nächste Sperrung ihre Schatten voraus. Dann will die IGW am Mühlentor mit ihrem Bauvorhaben beginnen, und dann wird die nächste Fernwärmeanbindung nötig – erneut vom Kurt-Schumacher-Ring aus.