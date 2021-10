Konstante Corona-Zahlen im Märkischen Kreis

Märkischer Kreis. Der MK meldet konstante Corona-Zahlen. Allerdings gibt es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen.

Aktuell meldet das Kreisgesundheitsamt 368 Corona-Infektionen im Märkischen Kreis. Im Vergleich zur Vorwoche (368) sind die Infektionen konstant geblieben. Traurige Nachricht: Im Zusammenhang mit Covid-19 verstarben ein 75-jähriger Mann aus Lüdenscheid und ein 81-jähriger Mann aus Plettenberg.

Die 106 Neuinfektionen seit Mittwoch (6. Oktober) verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (6), Balve (9), Halver (4), Hemer (8), Herscheid (5), Iserlohn (28), Kierspe (6), Lüdenscheid (14), Meinerzhagen (6), Menden (5), Neuenrade (4), Plettenberg (7) und Werdohl (4).

In Quarantäne befinden sich laut Mitteilung des Märkischen Kreises zusätzlich zu den 368 Indexfällen 144 Personen. Im Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung verstarben ein 75-jähriger Mann aus Lüdenscheid mit Vorerkrankungen und ein 81-jähriger Mann aus Plettenberg mit Vorerkrankungen in stationärer Behandlung.

Elf Patienten müssen mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden

In den Krankenhäusern werden derzeit elf Covid-19-Patienten, davon fünf auf Intensivstation. Drei Patienten müssen beatmet werden. In stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegediensten oder Eingliederungshilfen sind sieben Bewohner infiziert, zehn Beschäftigte befinden sich in Quarantäne. In den Schulen sind 55 Indexfälle bekannt, in Kitas sind es sechs.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 56,3, in der Vorwoche lag dieser Wert bei 52,1. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 1,38. Der Anteil Covid-19-Patienten an betreibbaren Intensivbetten ist mit 5,75 Prozent im Vergleich zur Vorwoche (6,16 Prozent) leicht gesunken.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK im Überblick

• Altena: 17 Infizierte, 824 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 25 Verstorbene

• Balve: 16 Infizierte, 409 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Halver: 12 Infizierte, 1.038 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 26 Infizierte, 1.689 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 10 Infizierte, 258 Gesundete, 4 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Iserlohn: 89 Infizierte, 5.166 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 79 Verstorbene

• Kierspe: 24 Infizierte, 1.190 Gesundete, 12 Kontaktpersonen und 18 Verstorbene

• Lüdenscheid: 76 Infizierte, 4.926 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 81 Verstorbene

• Meinerzhagen: 19 Infizierte, 1.653 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Menden: 21 Infizierte, 2.426 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 57 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 3 Infizierte, 329 Gesundete, 0 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 14 Infizierte, 630 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Plettenberg: 28 Infizierte, 1.608 Gesundete, 15 Kontaktpersonen und 37 Verstorbene

• Schalksmühle: 2 Infizierte, 370 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 11 Infizierte, 1.399 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

