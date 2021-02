Kontakt-Café als Anlaufstelle einrichten

Menschen in schwierigen sozialen und finanziellen Lebenssituationen halten sich – insbesondere im Sommer – tagsüber verstärkt am Fritz-Kühn-Platz auf.

Iserlohn. Der Sozialausschuss beschäftigt sich an diesem Dienstag mit der möglichen Einrichtung eines Kontakt-Cafés im Bereich des Fritz-Kühn-Platzes.

„Die Klientel hat sich extrem vergrößert“, sagt Uwe Browatzki. Als er seine Arbeit als Streetworker im Quartier in der südlichen Innenstadt angetreten ist, sei die Gruppe derer, die sich dort tagsüber im öffentlichen Raum aufhalten, noch recht überschaubar gewesen. Seit dem seien es immer mehr Menschen geworden, die sich in schwierigen sozialen und finanziellen Lebenssituationen befinden und ihren Tagesaufenthalt im Freien wählen – im Sommer verstärkt auf dem Fritz-Kühn-Platz, im Winter eher an den Bushaltestellen und überdachten Unterstellmöglichkeiten im Bereich Schlacht und Mühlentor.

Viele von ihnen sind suchtkrank, trinken in der Öffentlichkeit Alkohol – und ihre Ansammlungen werden von Anwohnern, Bürgern und Geschäftsleuten häufig als störend empfunden. Seit der „Corona-Krise“ hat sich die Situation noch dahingehend verschärft, dass alle alternativen Aufenthaltsmöglichkeiten geschlossen sind und Betroffene sich daher noch mehr auf der Straße aufhalten.

Vorhaben wurde oft vertagtund aufgeschoben

Am heutigen Dienstag befasst sich der Sozialausschuss mit diesem Problem und berät über die Eröffnung eines Kontakt-Cafés, das eine Aufenthaltsmöglichkeit bieten soll. Über Jahre hatte sich die Stadt bereits mit dem Projekt „Garten Eden“ befasst, das nach Lendringser Vorbild eine Aufenthaltsmöglichkeit in einer einfachen Hütte ermöglichen sollte. Uwe Browatzki hatte diese Idee bereits 2014 nach Iserlohn gebracht, anschließend wurde eine Arbeitsgruppe dazu eingerichtet. So richtig kam das Projekt aber dennoch nie in Fahrt und wurde oft vertagt und aufgeschoben – auch weil kein geeignetes Gelände oder leerstehende Räume dafür gefunden wurden. Laut Drucksache zum Sozialausschuss wurden die beiden noch verbliebenen Grundstücksvorschläge Ende November von der Arbeitsgruppe „Garten Eden“ abgelehnt, weil sie zu weit vom Fritz-Kühn-Platz entfernt seien und nicht angenommen würden. Generell sei eine reine Adaption der „Lendringser Lösung“ erneut kritisch diskutiert worden. Inzwischen, so Uwe Browatzki, passe dieses Projekt nicht mehr so gut zu der stark angewachsenen Klientel in der südlichen Innenstadt. Es sei zu befürchten, dass auch eine andere Klientel eine solche Schutzhütte in Anspruch nehmen könnte.

Heute wird nun über ein Kontaktcafé als Nachfolgelösung beraten, zu dem die drei Streetworker im Quartier, Christina Schlechter (DROBS Iserlohn), Sabine Plücker (DROBS Iserlohn) und Uwe Browatzki (Caritas Iserlohn), bereits ein Konzept verfasst haben. Demnach sollen geeignete Räumlichkeiten direkt im Stadtteil angemietet und so ausgestattet werden, dass dort ein Aufenthalt möglich ist – unter anderem durch Bestuhlung, Sanitäranlagen und Tee-Küche. In diesem „Café“ können sich die Angehörigen der maßgeblichen Personengruppe aufhalten. Selbst mitgebrachter Alkohol könne dort in Maßen konsumiert werden. Einen Ausschank alkoholischer Getränke soll es aber nicht geben. Ebenso soll der Konsum illegaler Drogen untersagt sein. Nach dem Vorbild der sogenannten „Nassen Cafés“ in anderen Städten wie beispielsweise Gelsenkirchen oder Dortmund seien weitere Angebote wie die Ausgabe von Kaffee oder anderen alkoholfreien Getränken und einfachen Speisen, wie belegten Brötchen oder Suppen, wünschenswert. Das Café solle durch ausgewählte Klienten selber betreut und betrieben werden. Gegebenenfalls wären zwei Teilzeitstellen zu überdenken. Unterstützt würden sie durch die Streetworker selbst, weswegen eine Immobilie in direkter Nähe zum Streetworkerbüro Am Bilstein sinnvoll wäre.

NiedrigschwelligerZugang zum Hilfesystem

Die sozialarbeiterische Anbindung wäre somit ebenfalls gewährleistet, wodurch sich ein weiterer niedrigschwelliger Zugang zum Hilfesystem für dieses Klientel eröffnen würde. Die geplanten Öffnungszeiten sollen zwischen 11 und 17.30 Uhr liegen, was den Hauptzeiten des Aufenthaltes der Zielgruppe im Stadtteil entspreche und sich mit den nach Corona wieder geöffneten, etablierten Aufenthaltsmöglichkeiten der Wohnungslosenhilfe, der Werkstatt im Hinterhof oder dem Sozialzentrum Lichtblick sinnvoll ergänze. „Sollte ein solches Projekt von der Klientel gut angenommen werden, könnte es zu einer deutlichen Entspannung der Situation im öffentlichen Raum beitragen“, schreiben die Streetworker.