Foto: Michael May

Polizei Kontrolle sorgt für größeren Einsatz an der Baarstraße

Iserlohn. Eine Überraschung erleben Iserlohner Polizisten, als sie einen Kleintransporter aus Hagen kontrollieren.

Als Polizeibeamte am Mittwochmorgen einen Kleintransporter aus Hagen an der Baarstraße kontrollieren wollten, stellte sich unmittelbar nach dem Anhalten heraus, dass eine milchige Flüssigkeit aus dem Laderaum des Fahrzeugs tropfte. Wie sich herausstellte, befanden sich auf der Ladefläche zwei Haufen mit Metallspänen, die in Kühlschmiermittel getränkt waren. Die umweltgefährdende Flüssigkeit muss üblicherweise gesondert entsorgt werden. Die Feuerwehr streute die ausgelaufene Flüssigkeit ab. Eine Firma kümmerte sich um die fachgerechte Entsorgung des besonders behandlungsbedürftigen Abfalls. Die Straße musste anschließend professionell gereinigt werden. Laut Polizeibericht bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Den Fahrer und die Firma des Kleintransporters erwarten nun empfindliche Strafen. Die Herkunft des Abfalls konnte bislang nicht geklärtwerden. Der Fahrer machte hierzu keine Angaben.