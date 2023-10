Konzertabend in Iserlohn: Samuel Harst Hauptinterpret

Iserlohn. Beim Konzertabend in Iserlohn war auch Samuel Harst, Star der christlichen Singer-Songwriter Szene, dabei. Was dort alles aufgeführt wurde.

Es war ein ungewöhnlicher Satz zum Abschluss eines Konzertabends in Iserlohn. Die letzten Töne des Abends aus Musik, Poetry und Tanz im Rahmen der Festwoche zur Wiedereröffnung der Obersten Stadtkirche, waren soeben verklungen. In den Applaus hinein sagte der als Hauptinterpret eingeladene Gast Samuel Harfst: „Wenn ihr eine Zugabe wünscht, dann sollte nicht ich auf der Bühne stehen, sondern die Maxis der Evangelischen Kinder- und Jugendkantorei. Denn sie sind die Stars des Abends.“

Dabei ist Samuel Harst selber jemand, den man einen Star der christlichen Singer-Songwriter Szene nennen kann. Er ist Weltrekordhalter des längsten Straßenmusikkonzerts, hat bereits neun CDs veröffentlicht und bis zu 100 Konzerte pro Jahr gespielt. Sein erfolgreichstes Lied „Privileg zu sein“ wurde allein auf Spotify schon 3,5 Millionen Mal gestreamt.

Quellen der Sehnsucht

Doch zu seinen Wesenszügen gehört auch, dass er sich nicht in den Vordergrund stellt, sondern gerne anderen Bühne und Applaus überlässt. Und die anderen Beteiligten hatten es an diesem denkwürdigen Abend tatsächlich verdient.

Gemeinsam nahmen sie die rund 180 Gäste mit auf eine Reise durch die Quellen der Sehnsucht. In vier Stationen ging es vom „Aufbruch“ über „Schmerz“ und „Hoffnung“ hin zum „Sein“. Birgit Malow und Lelia Schittko trugen persönliche Texte vor. Dana Tesche, Julia Heller und Monika Behlau brachten mit zwei Improvisationen aus Tanz, Oboe, Gitarre und Gesang alle Sinne zum Schwingen. Yevgenia, Marina und Olena vom Verein „Vereinte Ukrainer Iserlohn“ sorgten mit einem traditionellen Lied und einem Segensgebet für einen emotionalen Höhepunkt.

Samuel Harst band mit eigenen Texten und Liedern, die er mit der Gitarre und am Flügel begleitete, alles zusammen und schloss mit der Ermutigung dazu, das Glück, was vor uns liegt, wahrzunehmen.

Dieses Glück spiegelte sich in den Gesichtern der Maxis der Kinder- und Jugendkantorei wider. Die 14 Mädchen und Jungs sangen in dieser Mischung aus Inbrunst und Fokussierung, die so etwas wie ein Markenzeichen aller Chöre von Ute Springer sind. In drei eigenen Vorträgen flogen sie mit den Zuhörerinnen und Zuhörern auf eine imaginäre Reise mit fliegendem Teppich, bauten in einem poppigen Arrangement eine „Stadt für dich“ und sangen von der Orgel begleitet einen traditionellen Segen.

Zwei Lieder von Samuel Harfst hatten sie auch einstudiert, trugen diese dann mit ihm gemeinsam vor und sorgten damit nicht nur bei ihm für Begeisterung.

Nur die Zugabe lief unter der Moderation von Timon Tesche dann schließlich doch anders als von Samuel Harfst gewünscht. Spontan entstand eine Form, die alles, was diesen Abend ausmachte, zusammenfasste. Am Ende tanzten Chor, Publikum und alle Beteiligten und sangen gemeinsam mit Samuel Harfst aus vollem Herzen von dem „Privileg zu sein“.

